Şeyma Subaşı küvetten paylaşmış tatil pozlarına tepki yağmıştı! Takipçi kaybedince açıklama geldi: "Her insanın acıyla baş etme yolu farklı"
Şeyma Subaşı küvetten paylaşmış tatil pozlarına tepki yağmıştı! Takipçi kaybedince açıklama geldi. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına tepki yağmıştı. 400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı tepkilerden sonra açıklama yaparak "Her insanın acıyla baş etme yolu farklı" dedi.
27.02.2023 10:42 - Son Güncelleme: 27.02.2023 10:52
"HER İNSANIN ACIYLA BAŞ ETME YOLU FARKLI"
Şeyma Subaşı küvetten paylaşmış tatil pozlarına tepki yağmıştı! Takipçi kaybedince açıklama gecikmedi.
Mayıs ayında sevgilisi ile evlenmeyi planlayan Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımlarına tepki gecikmedi.
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarını görenler "Daha yaralar kanarken oldu mu bu paylaşımlar" , "Bu kadarı da pes artık Şeyma" yorumları yaptı.