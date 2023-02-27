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Haberler Magazin Şeyma Subaşı küvetten paylaşmış tatil pozlarına tepki yağmıştı! Takipçi kaybedince açıklama geldi: "Her insanın acıyla baş etme yolu farklı"

Şeyma Subaşı küvetten paylaşmış tatil pozlarına tepki yağmıştı! Takipçi kaybedince açıklama geldi: "Her insanın acıyla baş etme yolu farklı"

Şeyma Subaşı küvetten paylaşmış tatil pozlarına tepki yağmıştı! Takipçi kaybedince açıklama geldi. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına tepki yağmıştı. 400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı tepkilerden sonra açıklama yaparak "Her insanın acıyla baş etme yolu farklı" dedi.

27.02.2023 10:42 - Son Güncelleme: 27.02.2023 10:52
Şeyma Subaşı küvetten paylaşmış tatil pozlarına tepki yağmıştı! Takipçi kaybedince açıklama geldi: Her insanın acıyla baş etme yolu farklı

"HER İNSANIN ACIYLA BAŞ ETME YOLU FARKLI"

Şeyma Subaşı küvetten paylaşmış tatil pozlarına tepki yağmıştı! Takipçi kaybedince açıklama gecikmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı küvetten paylaşmış tatil pozlarına tepki yağmıştı! Takipçi kaybedince açıklama geldi: Her insanın acıyla baş etme yolu farklı

Yüzyılın felaketinden her kare, her mesaj, her haber Türkiye'yi yasa boğuyor. Binlerce insanın öldüğü ve binlercesinin de enkaz altında kaldığı deprem sonrası hem devletin tüm imkanları seferber oldu hem de vatandaşlar el ele vererek büyük bir mücadele verdi.

Şeyma Subaşı küvetten paylaşmış tatil pozlarına tepki yağmıştı! Takipçi kaybedince açıklama geldi: Her insanın acıyla baş etme yolu farklı

Tam yaralar sarılmaya başlanmışken peş peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin yaşadığı bu süreçte ünlülerden gelen paylaşımlar da dikkat çekiyor.

Şeyma Subaşı küvetten paylaşmış tatil pozlarına tepki yağmıştı! Takipçi kaybedince açıklama geldi: Her insanın acıyla baş etme yolu farklı

Mayıs ayında sevgilisi ile evlenmeyi planlayan Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımlarına tepki gecikmedi.

Şeyma Subaşı küvetten paylaşmış tatil pozlarına tepki yağmıştı! Takipçi kaybedince açıklama geldi: Her insanın acıyla baş etme yolu farklı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarını görenler "Daha yaralar kanarken oldu mu bu paylaşımlar" , "Bu kadarı da pes artık Şeyma" yorumları yaptı.

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