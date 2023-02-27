Tuğba Ekinci'den İstanbul depremi paylaşımı! 'Bilimsel değil 6. his' dedi ortalık karıştı sosyal medya: "Bunu senden duymak korkuttu"

Son olarak, "İstanbulda hiçbir zaman deprem olmayacak. Bilimsel değil. 6. his. Önceki ve son depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerim. Yakınlarına sevdiklerine sabır diliyorum." notuyla paylaşım yapan Tuğba Ekinci'ye sosyal medyada hem tepki yağdı hem de "Bunu senden duymak korkuttu" yorumları yapıldı.