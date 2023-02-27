Tuğba Ekinci'den İstanbul depremi paylaşımı! 'Bilimsel değil 6. his' dedi ortalık karıştı sosyal medya: "Bunu senden duymak korkuttu"
Tuğba Ekinci'den İstanbul depremi paylaşımı! 'Bilimsel değil 6. his' dedi ortalık karıştı sosyal medyada, "Bunu senden duymak korkuttu" , "6. hissini 6 sene içinde bir daha konuşalım" , "Heh buna da yorum yaptı" yorumları yağdı. Paylaşımlarıyla sık sık polemik yaratan Tuğba Ekinci, Instagram'dan bu kez de depremle ilgili yazdığı yorumla dikkat çekti. Olası İstanbul depremi hakkında yorum yapan ve '6. his' diyen Tuğba Ekinci bakın ne yazdı.
Tuğba Ekinci'den İstanbul depremi paylaşımı! 'Bilimsel değil 6. his' dedi ortalık karıştı sosyal medyada, "Bunu senden duymak korkuttu" yorumları yapıldı.
O Şimdi Asker şarkısıyla hafızalra kazınan Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Son olarak, "İstanbulda hiçbir zaman deprem olmayacak. Bilimsel değil. 6. his. Önceki ve son depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerim. Yakınlarına sevdiklerine sabır diliyorum." notuyla paylaşım yapan Tuğba Ekinci'ye sosyal medyada hem tepki yağdı hem de "Bunu senden duymak korkuttu" yorumları yapıldı.
Geçtiğimiz aylarda Gülşen'i beğenmeyen Tuğba Ekinci kendi göğüslerini paylaşarak "Doğru meme" yorumuyla şoke etmişti. Sık sık kendi fiziğini öven paylaşımlarla dikkat çeken Ekinci birkaç gün önce sahne öncesi paylaşımıyla gündeme gelmişti.