Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı! Ekranlardan tanıyormuşuz meğer Acun Ilıcalı'nın kadrolularındanmış ilk günden rengini belli etti
Survivor'ın ilk gününden polemiklerin odağında oldu Aziz Ozan Dilber... 27 yaşındaki Survivor Aziz kendi adasındaki ortamdan rahatsız olduğunu, Survivor'ın tanıtım fragmanında söylediği "İhtiras, kaos, entrika..." sözleriyle dalga geçildiğini söyleyerek isyan etmişti. Henüz ilk günlerden tepkilerin odağında kalan Survivor Aziz hakkında araştırma yapanlar hiç beklemedikleri bir gerçekle karşılaştı. İşte detaylar...
18.01.2023 10:14 - Son Güncelleme: 18.01.2023 10:15
Survivor başlar başlamaz öyle bir isim vardı ki, ilk göründüğü andan itibaren rengini belli etti. O isim sivri çıkışlarıyla şaşkına çeviren Aziz Ozan Dilber'den başkası değil.
Henüz ilk günlerden takım arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Aziz Ozan Dilber merak edilen isimlerden biri.
Gönüllüler adasındaki pek olayın başrolü olan Aziz Ozan Dilber şimdiden tarzıyla dikkat çekerken hakkında araştırma yapılıyor haliyle.
YEMEKTEYİZ'E KATILMIŞ
Survivor Aziz, daha önce de Yemekteyiz adlı yarışma programında boy göstermiş ve sivri dili ile o döneme de damga vurmuştu.