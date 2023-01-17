Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Tedavisinde rutin serum haftasıydı...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen gün KKTC'de rahatsızlanarak ambulansla acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Erbil'den gelen kötü haber sevenlerini korkuturken ünlü şovmenin kardeşi Yeşim Erbil, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama...
17.01.2023 18:34 - Son Güncelleme: 17.01.2023 18:54
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.
Uzun bir süre ciddi sağlık sorunu ile mücadele eden ve gördüğü tedavinin ardından zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, ekranlara geri dönmüş ve son dönemlerde açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA
Kardeşi Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.