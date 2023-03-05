Survivor Aziz bakın aslen nereliymiş! Duyan şaşıp kaldı! İşte Yemekteyiz ile tanınan 27 yaşındaki Aziz Ozan Dilber’in memleketi...
Survivor 2023 kadrosunda yer alan Aziz Ozan Dilber'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Survivor Gönüllüler Takımı'nda mücadele eden fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak konusu oldu. 27 yaşındaki yarışmacı hakkında en çok "Survivor Aziz aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Survivor Aziz'in memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Aziz Ozan Dilber'in memleketi...
05.03.2023 18:57 - Son Güncelleme: 05.03.2023 18:57
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor 2023 kadrosunda yer alan Aziz Ozan Dilber'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SURVİVOR AZİZ KİMDİR?
27 yaşında olan Aziz Ozan Dilber Hukuk Fakültesi mezunudur. Yazarlık ve avukatlık yapan Dilber, Yemekteyiz adlı programla adını duyurdu.
Gönüllüler Takımı'nda mücadele eden fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak konusu oldu. 27 yaşındaki yarışmacı hakkında en çok "Survivor Aziz aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.