34 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu spor salonundan paylaştı! Fit haliyle dikkat çeken Ezgi sosyal medyaya damga vurdu! Teşkilat’ın Ceren’iydi...
Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son yayınladığı pozlar bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı. Spor salonundan paylaşım yapan Eyüboğlu, fit haliyle çok konuşulurken sosyal medyaya damga vurdu. İşte 34 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu'nun son paylaşımı...
05.03.2023 18:31 - Son Güncelleme: 05.03.2023 18:31
Son olarak Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran Ezgi Eyüboğlu, hem kariyeri hem sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.