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Haberler Magazin 34 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu spor salonundan paylaştı! Fit haliyle dikkat çeken Ezgi sosyal medyaya damga vurdu! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

34 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu spor salonundan paylaştı! Fit haliyle dikkat çeken Ezgi sosyal medyaya damga vurdu! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son yayınladığı pozlar bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı. Spor salonundan paylaşım yapan Eyüboğlu, fit haliyle çok konuşulurken sosyal medyaya damga vurdu. İşte 34 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu'nun son paylaşımı...

takvim.com.tr
05.03.2023 18:31 - Son Güncelleme: 05.03.2023 18:31
34 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu spor salonundan paylaştı! Fit haliyle dikkat çeken Ezgi sosyal medyaya damga vurdu! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

Son olarak Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran Ezgi Eyüboğlu, hem kariyeri hem sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

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34 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu spor salonundan paylaştı! Fit haliyle dikkat çeken Ezgi sosyal medyaya damga vurdu! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

34 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu spor salonundan paylaştı! Fit haliyle dikkat çeken Ezgi sosyal medyaya damga vurdu! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

Ünlü oyuncu, spor salonunda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

34 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu spor salonundan paylaştı! Fit haliyle dikkat çeken Ezgi sosyal medyaya damga vurdu! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'a damga vurdu.

34 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu spor salonundan paylaştı! Fit haliyle dikkat çeken Ezgi sosyal medyaya damga vurdu! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

Spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen oyuncunun fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

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