Keloğlan'ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Meğer Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar derken yıllarca hep onu izlemişiz...
Keloğlan'ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Pratik zekası ve temiz kalpliliği ile bilinen Keloğlan, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı karakter 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Filmin güzeller güzeli Fatma'sı ise yıllar sonra gündem oldu. Keloğlan'ın Fatma'sı hakkında araştırma yapanlar ise karşılaştıkları sonuçla şaşkına döndü. Keloğlan'ın afet güzeli, Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi birçok fenomen dizinin yıldızı çıktı. Bakın Keloğlan'ın Fatma'sı hangi ünlü oyuncuymuş...
05.03.2023 19:23 - Son Güncelleme: 05.03.2023 19:23
Rüştü Asyalı ile özdeşleşen Keloğlan filmleri Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Filmin güzeller güzeli Fatma'sı ise yıllar sonra gündem oldu.
Keloğlan'ın afet güzeli, Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi birçok fenomen dizinin yıldızı çıktı.