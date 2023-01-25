Survivor Aziz bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Aziz Dilber’in merak edilen memleketi...
Survivor 2023'ün yarışmacıları arasında yer alan Aziz Dilber, eleme adayı olduğu günden bu yana diğer yarışmacılarla girdiği diyaloglarla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasıyla tanınan fenomen yarışmacı, yayınlanan son bölümle birlikte yine gündeme geldi. Bunun üzerine Aziz Dilber'in hayatı merak konusu oldu. Survivor Aziz'in özellikle memleketi merak edildi. İşte 27 yaşındaki Aziz Dilber'in merak edilen memleketi...
25.01.2023 00:51 - Son Güncelleme: 25.01.2023 00:51
Şimdilerde Survivor 2023'ün yarışmacıları arasında yer alan Dilber, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu.
Bunun üzerine Aziz Dilber'in hayatı merak konusu oldu. Survivor Aziz'in özellikle memleketi merak edildi.