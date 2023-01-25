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Haberler Magazin Survivor Aziz bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Aziz Dilber’in merak edilen memleketi...

Survivor Aziz bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Aziz Dilber’in merak edilen memleketi...

Survivor 2023'ün yarışmacıları arasında yer alan Aziz Dilber, eleme adayı olduğu günden bu yana diğer yarışmacılarla girdiği diyaloglarla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasıyla tanınan fenomen yarışmacı, yayınlanan son bölümle birlikte yine gündeme geldi. Bunun üzerine Aziz Dilber'in hayatı merak konusu oldu. Survivor Aziz'in özellikle memleketi merak edildi. İşte 27 yaşındaki Aziz Dilber'in merak edilen memleketi...

takvim.com.tr
25.01.2023 00:51 - Son Güncelleme: 25.01.2023 00:51
Survivor Aziz bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Aziz Dilber’in merak edilen memleketi...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaşımlar yapan Aziz Ozan Dilber, daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasıyla adını duyurmuştu.

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Survivor Aziz bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Aziz Dilber’in merak edilen memleketi...

Şimdilerde Survivor 2023'ün yarışmacıları arasında yer alan Dilber, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu.

Survivor Aziz bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Aziz Dilber’in merak edilen memleketi...

Bunun üzerine Aziz Dilber'in hayatı merak konusu oldu. Survivor Aziz'in özellikle memleketi merak edildi.

Survivor Aziz bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Aziz Dilber’in merak edilen memleketi...

İşte Aziz Ozan Dilber başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Survivor Aziz bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Aziz Dilber’in merak edilen memleketi...

FURKAN ANDIÇ

İstanbul'da dünyaya geldi. Furkan Andıç baba tarafından aslen Trabzon, anne tarafından ise aslen Boşnak kökenlidir.

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