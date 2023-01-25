5 milyon TL zarar eden Nihat Doğan’dan yeni paylaşım! “Sakın" deyip uyardı! Bahar Candan’ın annesiyle kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti...
Türkücü ve sunucu Nihat Doğan, geçen aylarda ticaret hayatında yaşadığı bir polemikle gündem oldu. 5 milyon lira harcayıp görkemli bir törenle açtığı güzellik merkezini zarara uğradığı için kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la karşı karşıya geldi. Birbirlerini suçlayan ikiliden Sevim Alan, Nihat Doğan ile ilgili herkesi şoke eden bir iddia ortaya attı. Alan, Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi Umut Candan ile kuliste ilişkiye girdiğini öne sürdü. Hatta bunun üzerine türkücünün o dönem hamile olan eşi Arzu Doğan'ın evi terk ettiği iddia edildi. Doğan çifti ise mutluluk pozu vererek iddiaları yalanladı. Ancak Nihat Doğan ile Sevim Alan arasında sular durulmadı. Doğan "Sakın" diyerek yaptığı son paylaşımla gündem oldu. İşte o paylaşım...
25.01.2023 01:43 - Son Güncelleme: 25.01.2023 01:43
Geçtiğimiz aylarda 5 milyon lira harcayıp görkemli bir törenle açtığı güzellik merkezini zarara uğradığı için kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la karşı karşıya geldi.
Kanal D'de yer alan habere göre; ikili zarar konusunda birbirini suçlarken marka sahibi Alan, Nihat Doğan için şunları söyledi: "6 milyon TL bir zararımız var ve bunlar Nihat Doğan'ın fatura ve fiş kesmemesinden kaynaklanıyor.
2. Sayfa'da yer alan habere göre ise Nihat Doğan yakın çevresine "Keşke franchising almasaydım ve güzellik işlerine girmeseydim" diyerek dert yandı.