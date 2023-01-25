Sinem Kobal, Edis’in paylaşımında ortaya çıktı! Art arda yayınladılar: Birlikte büyümemize inanamıyorum! Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi...
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, geçen günlerde son halini yayınlamış ve fit haliyle adından söz ettirmişti. Doğum kilolarından hızla kurtulan oyuncu, şimdi ise şarkıcı Edis'in paylaşımıyla gündeme geldi. Edis aralarında Sinem Kobal ve Hepsi Grubu'nun eski üyelerinden Cemre Kemer'in de yer aldığı arkadaş grubuyla verdiği pozu yayınladı. Art arda yapılan paylaşımlarda "Birlikte büyümemize inanamıyorum" notu dikkat çekti. İşte o paylaşımlar...
25.01.2023 00:28 - Son Güncelleme: 25.01.2023 00:28
Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016 tarihinde meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.