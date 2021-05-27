Survivor Ayşe'ye zehir zemberek suçlama Acun Ilıcalı defterini dürecek 'Beni asla inandıramaz'! Masterchef Yasin'le...

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 21 yaşındaki Ayşe Yüksel geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana sırtlayan isimlerden biri olan, aldığı kilolarla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan son olarak bir dönem yakın arkadaş olduğu Aleyna Kalaycıoğlu'yla girdiği münakaşa ve küslükle gündeme gelen Ayşe Yüksel son olarak eleme konseyinde verdiği kararla şaşırttı. Eleme adayı olarak beklenmedik bir şekilde Merve Aydın'ı söyleyen Ayşe Yüksel'e şok suçlamalar geldi. Eski takım arkadaşının söylediklerinin ardından birçok kişi "Acun Ilıcalı artık ipini kesip eline vermeli" gibi yorumları arka arkaya sıraladı.

27.05.2021 13:55 - Son Güncelleme: 27.05.2021 13:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





