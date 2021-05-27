Survivor Ayşe'ye zehir zemberek suçlama Acun Ilıcalı defterini dürecek 'Beni asla inandıramaz'! Masterchef Yasin'le...
Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 21 yaşındaki Ayşe Yüksel geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana sırtlayan isimlerden biri olan, aldığı kilolarla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan son olarak bir dönem yakın arkadaş olduğu Aleyna Kalaycıoğlu'yla girdiği münakaşa ve küslükle gündeme gelen Ayşe Yüksel son olarak eleme konseyinde verdiği kararla şaşırttı. Eleme adayı olarak beklenmedik bir şekilde Merve Aydın'ı söyleyen Ayşe Yüksel'e şok suçlamalar geldi. Eski takım arkadaşının söylediklerinin ardından birçok kişi "Acun Ilıcalı artık ipini kesip eline vermeli" gibi yorumları arka arkaya sıraladı.
Sözlerinin içerisinde Ayşe ve Mavi takım için "Beni kimse inandıramaz" sözlerine yer veren Hanzade, dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede sosyal medyada ve magazin dünyasında yer bulan bu olay ise gündemin yeni konusu haline geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, düşüncelerini ve konu hakkında fikirlerini dile getiren Hanzade, şok etkisi yarattı!
Hanzade yarışmanın dünkü bölümüyle alakalı olarak; "Merve için çok üzgünüm. Mavilerin yaptığının strateji olduğuna da inanmıyorum buna daha da üzgünüm. Ayşe için yarışmasal bir strateji olabilir saygı duyarım ama takımı 5 kişi korumak adına yapılan bir hamle olduğuna beni kimse inandıramaz ki değildi" sözlerini dile getirdikten sonra Ayşe hakkında skandal sözlere yer verdi!
Survivor Hanzade, Ayşe hakkında; "İyisiyle kötüsüyle herkesi kabul etmiş olmam ayrı bir konu, dün akşamki hislerimde de yanıldığımı varsayalım. Ama benden Ayşe'nin; arkadaşlıklarını stratejilerinin önünde tuttuğunu düşünmemi beklemiyorsunuz umarım. Elinizi vicdanınıza koyun, beklemeyin" sözlerini dile getirdi.
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Hanzade'nin bu yorumu ise sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Hanzade'nin sözlerini doğru bulurken kimisi ise Hanzade'ye hak vermedi. Skandal suçlamaların hemen ardından ise sosyal medyada birçok kişi "Sırf bunun için bile Ayşe diskalifiye edilmeli. Ekranlarda bu insanı görmek istemiyoruz" yorumlarını yaptı.