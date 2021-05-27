Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in gizli aşk yuvasından ortaya çıkan görüntü fena ti'ye alındı! 'Sevgilimin telefonunu karıştırırken...'
Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in gizli aşk yuvasından ortaya çıkan görüntü fena ti'ye alındı! 'Sevgilimin telefonunu karıştırırken ben' yorumları havada uçuştu... Jennifer Lopez ile Ben Affleck 17 yıl sonra Miami'de aşk tazeliyor! Kiraladıkları evin balkonunda görüntü veren ikili magazin gündemine bomba gibi düştü... Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı Ben Affleck'e geri döndü. Bir süredir görüşen ikili, geçtiğimiz haftalarda baş başa gittiği Montana tatili ile adından söz ettirmişti. Gizli aşıklar bu kez de Miami tatilinde ortaya çıktı.
27.05.2021 13:31
- Son Güncelleme: 27.05.2021 13:31
SEVGİLİMİN TELEFONUNU KARIŞTIRIRKEN BEN"
Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in gizli aşk yuvasından ortaya çıkan görüntü fena ti'ye alındı! Jennifer Lopez ile Ben Affleck 17 yıl sonra Miami'de aşk tazeliyor! Gizli aşıklar kiraladıkları evden görüntü vermeye devam ediyor.
Bir zamanlar 'Bennifer' yakıştırmasıyla anılan eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yeniden birlikte.
Birlikte çıktıkları Miami tatinden görüntülerle gündeme bomba gibi düşen ikili, son olarak bu kareyle sosyal medyada ti'ye alındı.
Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı Ben Affleck ile Miami'de kiraladığı evin balkonunda görüntülendi.
Magazin basınında "Bennifer" olarak adlandırılan Lopez ve Affleck ikilisi, The Interest film setinde tanışmıştı. O dönem ünlü şarkıcı, Chris Judd ile evliydi.