Survivor Ayşe'ye bir bir haller oldu onun için artık sınır kalmadı! Ayşe Yüksel'in derin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor, 2021 sezonunu İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla kapatmıştı. Her sene olduğu gibi Survivor, bu yıl da sadece şampiyona yaramadı. İsmail Balaban'ın yanı sıra neredeyse tüm Survivor yarışmacıları hatrı sayılır bir şöhreti yakaladı. Onların başında da Ayşe Yüksel geliyor. Masterchef ve Survivor'dan tanıdığımız Yasin Obuz'la bir şarkı projesi için kolları sıvayan Ayşe Yüksel hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yarışmadayken samimi görüntüler sergilediği Yiğit Alp Poyraz'la sevgili olup olmadığıydı. Bu konuyu kesin bir dille reddeden Ayşe Yüksel'e yarışmadan sonra bir haller oldu. Instagram paylaştığı dekolteli fotoğraflarla çok konuşulan Ayşe Yüksel bu sınırları aştı...
18.08.2021 09:10
- Son Güncelleme: 18.08.2021 09:30
Survivor 2021 bitti bitmesine ama yankıları dinmek bilmiyor. İsmail Balaban'ın şampiyonluk ipini göğüslediği Survivor 2021'in final dörtlüsüne Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel ve Yiğit Alp Poyraz oturmuştu.
Yarışma boyunca birbirlerine yakıştırılan, hayranları tarafından ortaya 'sevgili oldukları ancak bunu özenerek sakladıkları' iddia edilen Ayşe Yüksel ile Yiğit Alp Poyraz arasında aşk olup olmadığı merak ediliyordu. Özellikle ikilinin ailelerinin tanışması ve yarışma sonrası bir araya gelmesi iddiaları kuvvetlendirmişti.
Ve sonunda Ayşe Yüksel beklenen açıklamayı yapmıştı. Yaptığı bir canlı yayında 'Ayşe, Poyraz'a aşık galiba' yorumunu gören Ayşe Yüksel dayanamadı ve şu ifadeleri kullanmıştı: