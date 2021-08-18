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Haberler Magazin Survivor Ayşe'ye bir bir haller oldu onun için artık sınır kalmadı! Ayşe Yüksel'in derin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı

Survivor Ayşe'ye bir bir haller oldu onun için artık sınır kalmadı! Ayşe Yüksel'in derin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor, 2021 sezonunu İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla kapatmıştı. Her sene olduğu gibi Survivor, bu yıl da sadece şampiyona yaramadı. İsmail Balaban'ın yanı sıra neredeyse tüm Survivor yarışmacıları hatrı sayılır bir şöhreti yakaladı. Onların başında da Ayşe Yüksel geliyor. Masterchef ve Survivor'dan tanıdığımız Yasin Obuz'la bir şarkı projesi için kolları sıvayan Ayşe Yüksel hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yarışmadayken samimi görüntüler sergilediği Yiğit Alp Poyraz'la sevgili olup olmadığıydı. Bu konuyu kesin bir dille reddeden Ayşe Yüksel'e yarışmadan sonra bir haller oldu. Instagram paylaştığı dekolteli fotoğraflarla çok konuşulan Ayşe Yüksel bu sınırları aştı...

18.08.2021 09:10 - Son Güncelleme: 18.08.2021 09:30
Survivor Ayşe’ye bir bir haller oldu onun için artık sınır kalmadı! Ayşe Yüksel’in derin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı

Survivor 2021 bitti bitmesine ama yankıları dinmek bilmiyor. İsmail Balaban'ın şampiyonluk ipini göğüslediği Survivor 2021'in final dörtlüsüne Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel ve Yiğit Alp Poyraz oturmuştu.

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Survivor Ayşe’ye bir bir haller oldu onun için artık sınır kalmadı! Ayşe Yüksel’in derin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı

Bu dörtlü sezon boyunca da oldukça fazla adından söz ettirmişleri. Özellikle Ayşe ve Poyraz bunların başında geliyor

Survivor Ayşe’ye bir bir haller oldu onun için artık sınır kalmadı! Ayşe Yüksel’in derin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı

Yarışma boyunca birbirlerine yakıştırılan, hayranları tarafından ortaya 'sevgili oldukları ancak bunu özenerek sakladıkları' iddia edilen Ayşe Yüksel ile Yiğit Alp Poyraz arasında aşk olup olmadığı merak ediliyordu. Özellikle ikilinin ailelerinin tanışması ve yarışma sonrası bir araya gelmesi iddiaları kuvvetlendirmişti.

Survivor Ayşe’ye bir bir haller oldu onun için artık sınır kalmadı! Ayşe Yüksel’in derin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı

Ve sonunda Ayşe Yüksel beklenen açıklamayı yapmıştı. Yaptığı bir canlı yayında 'Ayşe, Poyraz'a aşık galiba' yorumunu gören Ayşe Yüksel dayanamadı ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Survivor Ayşe’ye bir bir haller oldu onun için artık sınır kalmadı! Ayşe Yüksel’in derin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı

'Arkadaşlar gerçekten artık şunları yapmayın. Başta açıkladım zaten. Böyle bir şey yok. Daha önce de söylediğim gibi çok değer verdiğim müthiş bir dost.'

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