Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin'e baba desteği! Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı...
Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin'e baba desteği! Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı bu kez de Sinan Engin oğlunun yanında olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda Ezgi Eyüboğlu ile sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan ve birbirlerini sosyal medyada silen Oğulcan Engin, moral bozukluğunu ailesi ile gideriyor. 30 yaşındaki Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'deki işletmesinde babası Sinan Engin'le görüntülendi. Engin, Oğulcan, "Bu gün baba oğul buluşmamız var, konuşup dertleşeceğiz. Babam bugün baş konuğum" dedi.
17.08.2021 10:34
- Son Güncelleme: 17.08.2021 11:11