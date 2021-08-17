Vav TV İzle
Haberler Magazin Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin'e baba desteği! Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı...

Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin'e baba desteği! Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı...

Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin'e baba desteği! Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı bu kez de Sinan Engin oğlunun yanında olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda Ezgi Eyüboğlu ile sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan ve birbirlerini sosyal medyada silen Oğulcan Engin, moral bozukluğunu ailesi ile gideriyor. 30 yaşındaki Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'deki işletmesinde babası Sinan Engin'le görüntülendi. Engin, Oğulcan, "Bu gün baba oğul buluşmamız var, konuşup dertleşeceğiz. Babam bugün baş konuğum" dedi.

17.08.2021 10:34 - Son Güncelleme: 17.08.2021 11:11
Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin’e baba desteği! Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı...

OĞULCAN'A BABA DESTEĞİ!

Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin'e babası Sinan Engin'den destek geldi. Oğlunun ayrılığının ardından Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin’e baba desteği! Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı...

Morali bozuk olan 30 yaşındaki Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'de işlettiği Emily's Garden'da görüntülendi. Oğulcan'ı babası Sinan Engin ziyaretine geldi. Oğulcan, "Bu gün baba oğul buluşmamız var, konuşup dertleşeceğiz. Babam bugün baş konuğum" dedi.

Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin’e baba desteği! Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı...

Evlenmeleri beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Eyüboğlu ile Engin, birbirlerini ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından takipten çıkarmıştı.

Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin’e baba desteği! Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı...

EZGİ'YE KADIRGALI HAMLESİ!

Oğulcan Engin ile ilişkisini bitiren Ezgi Eyüboğlu'na geçtiğimiz hafta Seda Sayan'dan gelen hamle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin’e baba desteği! Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı...

2019 yılında boşandığı eşi Kaan Yıldırım'dan sonra radığı aşkı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de bulan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, aradığı aşkı Seda Sayan'ın oğlunda bulnuştu ancak ünlü çift, yaklaşık 2 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı.

SON DAKİKA