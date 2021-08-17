Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin’e baba desteği! Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı...

Morali bozuk olan 30 yaşındaki Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'de işlettiği Emily's Garden'da görüntülendi. Oğulcan'ı babası Sinan Engin ziyaretine geldi. Oğulcan, "Bu gün baba oğul buluşmamız var, konuşup dertleşeceğiz. Babam bugün baş konuğum" dedi.