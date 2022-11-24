Survivor Ayşe'den Aleyna Kalaycıoğlu'na zehir zemberek sözler 'torpiller yapıla yapıla...' Ayşe Yüksel ile Aleyna kavgası bitmiyor
Survivor 2021'de yaşanan Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu kavgası hala devam ediyor... Yarışmaya iki yakın arkadaş olarak başlayan Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu sonrasında kanlı bıçaklı olmuşlardıç Sonrasında Ayşe Yüksel, zeytin dalı uzatsa da Aleyna bu dalı geri çevirmişti. İkili arasındaki sorun devam ederken Ayşe Yüksel'den, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Altın Kelebek adaylığı sonrası bomba bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
24.11.2022 09:49 - Son Güncelleme: 24.11.2022 09:49
Yarışmaya iki yakın arkadaş olarak başlayan Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu sonrasında kanlı bıçaklı olmuşlardı.
Survivor'ın 2021 sezonunda birlikte yarışan isimlerden Ayşe Yüksel'den 8. Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı" ödülünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu'na gönderme geldi.
Ayşe Yüksel, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef alarak "Günaydın, yine parayı verenin düdüğü çaldığı ve yine torpillerin yapıla yapıla bitirilmediği sevgili camia." ifadelerini kullandı.