Deniz Sarı ve arkadaşının dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin alıp...

Sabah'ın haberine göre gidecekleri mesafe kısa olduğu için taksici iki arkadaşa söylenmeye başladı. Bu arada iddiaya göre taksi şoförü araç içinde plastik poşet içindeki şişeden alkol alırken, iki arkadaşı Dikilitaş Parkı yakınlarında araçtan indirmek istedi.