Deniz Sarı ve arkadaşının dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin alıp...
Deniz Sarı ve arkadaşının takside dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin aldı, gençler kabus dolu anlar yaşadı. Genç model Deniz Sarı ve arkadaşı, evlerine gitmek için bindikleri takside mahsur kaldığını iddia etti. İkili, taksicinin alkollü olduğunu, kendilerini araçtan indirmediğini, çevredeki sürücüler tarafından kurtulduklarını ileri sürdü. Taksici ise suçlamaları kabul etmedi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
24.11.2022 09:46 - Son Güncelleme: 24.11.2022 09:47
Deniz Sarı ve arkadaşının dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin aldı, gençler kabusu yaşadı.
26 yaşındaki model Deniz Sarı ve arkadaşı Sıla Özer, 2 Ekim günü Beşiktaş'ta bir mekanda eğlendi. İki arkadaş, saat 23.00'te Dikilitaş'a gitmek için taksiye bindi.
'BEN SUÇSUZUM'
İddiaları reddeden sürücü, olay sırasında alkollü olmadığını, Sarı ve arkadaşından sokağın başında inmelerini rica ettiğini söyleyerek "Beni tehdit etmeye başladılar. 'Sen bittin. Hayatını karartacağız' diyerek bağırmaya başladılar. Ben ilerlemeye devam ettim. Parayı yüzüme fırlatıp indiler. Ben suçsuzum" dedi