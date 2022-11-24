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Deniz Sarı ve arkadaşının dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin alıp...

Deniz Sarı ve arkadaşının takside dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin aldı, gençler kabus dolu anlar yaşadı. Genç model Deniz Sarı ve arkadaşı, evlerine gitmek için bindikleri takside mahsur kaldığını iddia etti. İkili, taksicinin alkollü olduğunu, kendilerini araçtan indirmediğini, çevredeki sürücüler tarafından kurtulduklarını ileri sürdü. Taksici ise suçlamaları kabul etmedi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

24.11.2022 09:46 - Son Güncelleme: 24.11.2022 09:47
Deniz Sarı ve arkadaşının dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin alıp...

Deniz Sarı ve arkadaşının dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin aldı, gençler kabusu yaşadı.

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Deniz Sarı ve arkadaşının dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin alıp...

26 yaşındaki model Deniz Sarı ve arkadaşı Sıla Özer, 2 Ekim günü Beşiktaş'ta bir mekanda eğlendi. İki arkadaş, saat 23.00'te Dikilitaş'a gitmek için taksiye bindi.

Deniz Sarı ve arkadaşının dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin alıp...

Sabah'ın haberine göre gidecekleri mesafe kısa olduğu için taksici iki arkadaşa söylenmeye başladı. Bu arada iddiaya göre taksi şoförü araç içinde plastik poşet içindeki şişeden alkol alırken, iki arkadaşı Dikilitaş Parkı yakınlarında araçtan indirmek istedi.

Deniz Sarı ve arkadaşının dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin alıp...

Sarı ve Özer, saatin geç olduğunu ve kapı önüne kadar taksiyle gitmek istediklerini söylediklerinde, taksici "Beni ara sokaklara sokmayın" karşılığını verdi.

Deniz Sarı ve arkadaşının dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin alıp...

Ardından tartışma sırasında taksici, "Sizi Mecidiyeköy'e kadar götüreyim de görün siz" diyerek gaza bastı. Panikleyen Sarı ve arkadaşı bağırarak taksiciye durmasını söyledikleri sırada arbede çıktı.

Deniz Sarı ve arkadaşının dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin alıp...

Araç içinde çığlık atarak yardım isteyen iki arkadaşa, çevredeki araç sürücüleri yardım etti. Sarı, taksicinin parasını verip polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Deniz Sarı ve arkadaşının dehşet dolu anları! Alkollü taksi şoförü rehin alıp...

'BEN SUÇSUZUM'
İddiaları reddeden sürücü, olay sırasında alkollü olmadığını, Sarı ve arkadaşından sokağın başında inmelerini rica ettiğini söyleyerek "Beni tehdit etmeye başladılar. 'Sen bittin. Hayatını karartacağız' diyerek bağırmaya başladılar. Ben ilerlemeye devam ettim. Parayı yüzüme fırlatıp indiler. Ben suçsuzum" dedi

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