Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu minilerden vazgeçemiyor her gün yeni biri gibi! Yiğit Poyraz'la aşk açıklamasının ardından...

Yarışma boyunca birbirlerine yakıştırılan, hayranları tarafından ortaya 'sevgili oldukları ancak bunu özenerek sakladıkları' iddia edilen Ayşe Yüksel ile Yiğit Alp Poyraz arasında aşk olup olmadığı merak ediliyordu. Özellikle ikilinin ailelerinin tanışması ve yarışma sonrası bir araya gelmesi iddiaları kuvvetlendirmişti.