Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu minilerden vazgeçemiyor her gün yeni biri gibi! Yiğit Poyraz'la aşk açıklamasının ardından...
TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından olan Survivor bir süre önce yayın hayatını sonlandırmıştı. Survivor 2021 sezonunun şampiyonu kırmızı takım yarışmacısı İsmail Balaban olmuştu. Yarışmayı İsmail Balaban kazandı kazanmasına ama diğer yarışmacılarda bir anda şöhreti yakaladı. Onların başında da Ayşe Yüksel geliyor. Masterchef ve Survivor'dan tanıdığımız Yasin Obuz'la bir şarkı projesi için kolları sıvayan Ayşe Yüksel hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yarışmadayken samimi görüntüler sergilediği Yiğit Alp Poyraz'la sevgili olup olmadığıydı. Ayşe Yüksel havada kalan 'aşk var mı?' sorusuna verdiği yanıtla geçtiğimiz gün adından söz ettirmişti. Ayşe Yüksel son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündemde.
21.07.2021 12:08
- Son Güncelleme: 21.07.2021 12:08
Survivor Ayşe açıldıkça açıldı! Geçtiğimiz günler mini şortuyla poz verne Ayşe Yüksel aşk itirafının ardından sonra o pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Yarışma boyunca birbirlerine yakıştırılan, hayranları tarafından ortaya 'sevgili oldukları ancak bunu özenerek sakladıkları' iddia edilen Ayşe Yüksel ile Yiğit Alp Poyraz arasında aşk olup olmadığı merak ediliyordu. Özellikle ikilinin ailelerinin tanışması ve yarışma sonrası bir araya gelmesi iddiaları kuvvetlendirmişti.
Ve sonunda Ayşe Yüksel beklenen açıklamayı yapmıştı. Yaptığı bir canlı yayında 'Ayşe, Poyraz'a aşık galiba' yorumunu gören Ayşe Yüksel dayanamadı ve şu ifadeleri kullanmıştı: