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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç turuncu bikinisiyle sere serpe poz verdi! Selin Genç fiziğiyle hayran bıraktı

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu, Hande Soral, Furkan Palalı, Selin Yeninci gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Güzel oyuncu şimdilerde sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Mütevazı tarzıyla takdir toplayan Selin Genç, Instagram'ının hikaye bölümünden bikinili pozunu paylaşınca sosyal medya sallandı.

21.07.2021 11:18 - Son Güncelleme: 21.07.2021 11:18
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç turuncu bikinisiyle sere serpe poz verdi! Selin Genç fiziğiyle hayran bıraktı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayanlarından biri 26 yaşındaki Selin Genç oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırığı hizmetçi Gülten karakterine hayat veren oyuncu Selin Genç, gündelik hayatındaki tarzıyla dikkat çekiyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç turuncu bikinisiyle sere serpe poz verdi! Selin Genç fiziğiyle hayran bıraktı

Sezonun yorgunluğunu tatilde atan Selin Genç'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç turuncu bikinisiyle sere serpe poz verdi! Selin Genç fiziğiyle hayran bıraktı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Genç, yayınladığı karelerle takipçilerinden yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde Büyükada'ya giden Selin Genç şimdi de paylaştığı bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç turuncu bikinisiyle sere serpe poz verdi! Selin Genç fiziğiyle hayran bıraktı

Selin Genç'in paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç turuncu bikinisiyle sere serpe poz verdi! Selin Genç fiziğiyle hayran bıraktı

İŞTE SELİN GENÇ'İN O FOTOĞRAFI