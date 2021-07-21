Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç turuncu bikinisiyle sere serpe poz verdi! Selin Genç fiziğiyle hayran bıraktı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayanlarından biri 26 yaşındaki Selin Genç oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırığı hizmetçi Gülten karakterine hayat veren oyuncu Selin Genç, gündelik hayatındaki tarzıyla dikkat çekiyor.