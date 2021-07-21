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Ebru Şallı tek tek itiraf etti 'resmen yalvardım' ve 'para ile kandırıyordum' dedi! Uğur Akkuş'la evli olan Ebru Şallı...

Ebru Şallı, YouTube kanalında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Yemek yediği halde kilo almadığını söyleyen Şallı, "Geçen gün uçaktan 'Ekmek ister misiniz?' diye sordular. Ben de pideye özendim istedim. Tam üç kez söyledim, resmen pide için yalvardım ama kepekli ekmek getirdiler. Asla normal ekmek yemediğimi düşünüyorlar" dedi. Yemek yapmayı da çok sevdiğini söyleyen Şallı bazı itiraflarda da bulunmayı ihmal etmedi.

21.07.2021 13:00 - Son Güncelleme: 21.07.2021 13:55
Ebru Şallı tek tek itiraf etti 'resmen yalvardım' ve 'para ile kandırıyordum' dedi! Uğur Akkuş'la evli olan Ebru Şallı...

Sağlık beslenme ve spor tutkusuyla tanınan Ebru Şallı, "Yiyorum ama kilo almıyorum" dedi. Youtube kanalında yaptığı yayında, önüne koyduğu altı kavanoz tatlının hepsini yiyen eski manken, "Herkes bana '40-45' kilo diyor, öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

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Ebru Şallı tek tek itiraf etti 'resmen yalvardım' ve 'para ile kandırıyordum' dedi! Uğur Akkuş'la evli olan Ebru Şallı...

Youtube kanalında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ebru Şallı'nın samimi açıklamaları şöyle:
- Her gün spor yapmıyorum. Haftanın 4-5 günü spor yapıyorum. Spor hastası değilim.

Ebru Şallı tek tek itiraf etti 'resmen yalvardım' ve 'para ile kandırıyordum' dedi! Uğur Akkuş'la evli olan Ebru Şallı...

- Yemek yapmayı, yemeyi ve yedirmeyi çok seviyorum. Bütün yemek kurslarına gittim. Dünya mutfağını öğrendim. Osmanlı mutfağından İtalyan, Fransız mutfağına kadar diplomalarım var.

Ebru Şallı tek tek itiraf etti 'resmen yalvardım' ve 'para ile kandırıyordum' dedi! Uğur Akkuş'la evli olan Ebru Şallı...

"53.5 KİLOYUM"
- Sinirlenmeyin ama ben yemek yiyorum ve kilo almıyorum. Genetikle ilgisi var tabii. Bildiğiniz kadar zayıf değilim, 53.5 kiloyum ve boyum 1.72. Herkes bana '40-45' kilo diyor, öyle bir şey yok.

Ebru Şallı tek tek itiraf etti 'resmen yalvardım' ve 'para ile kandırıyordum' dedi! Uğur Akkuş'la evli olan Ebru Şallı...

- Bana hiçbir yerde 'ekmek ister misiniz?' diye sormuyorlar. Kendimi ezik gibi hissediyorum. Geçen gün uçakta 'ekmek ister misiniz? diye sordular. Ben de pideye özendim istedim. Tam üç kez söyledim, resmen pide için yalvardım ama kepekli ekmek getirdiler. 'Ebru ekmek yemez' diye düşünüyorlar. Yanımda sandviç vardı onu yedim.