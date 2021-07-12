Survivor Ayşe Yüksel ve Yiğit Poyraz sevgili mi Steven ifşa etti 'itiraf edin!' Masterchef Yasin Obuz'la adı anılan Ayşe...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon İsmail Balaban oldu olmasına ama en çok da Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'e yaradı. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Birleşme partisinde sesiyle büyüleyen 2 isimden biri olan Ayşe Yüksel'in, Masterchef Yasin Obuz'la bir şarkı yapacağı ortaya çıkmıştı. Yarışma sonrası en çok merak edilen konulardan biri Ayşe Yüksel ile Yiğit Alp Poyraz arasında bir aşk olup olmadığıydı. Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerde bunu reddetti ancak yarışmadan arkadaşları Steven'ın yaptığı bir yorum kafaları karıştırdı.
Survivor 2021 bitti bitmesine ama yankıları dinmek bilmiyor. İsmail Balaban'ın şampiyonluk ipini göğüslediği Survivor 2021'in final dörtlüsüne Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel ve Yiğit Alp Poyraz oturmuştu. Bu dörtlü sezon boyunca da oldukça fazla adından söz ettirmişleri. Özellikle Ayşe ve Poyraz bunların başında geliyor
Yarışma boyunca birbirlerine yakıştırılan, hayranları tarafından ortaya 'sevgili oldukları ancak bunu özenerek sakladıkları' iddia edilen Ayşe Yüksel ile Yiğit Alp Poyraz arasında aşk olup olmadığı merak ediliyordu. Özellikle ikilinin ailelerinin tanışması ve yarışma sonrası bir araya gelmesi iddiaları kuvvetlendirmişti.