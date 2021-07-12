Survivor Ayşe Yüksel ve Yiğit Poyraz sevgili mi Steven ifşa etti 'itiraf edin!' Masterchef Yasin Obuz'la adı anılan Ayşe...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon İsmail Balaban oldu olmasına ama en çok da Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'e yaradı. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Birleşme partisinde sesiyle büyüleyen 2 isimden biri olan Ayşe Yüksel'in, Masterchef Yasin Obuz'la bir şarkı yapacağı ortaya çıkmıştı. Yarışma sonrası en çok merak edilen konulardan biri Ayşe Yüksel ile Yiğit Alp Poyraz arasında bir aşk olup olmadığıydı. Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerde bunu reddetti ancak yarışmadan arkadaşları Steven'ın yaptığı bir yorum kafaları karıştırdı.

12.07.2021 12:09 - Son Güncelleme: 12.07.2021 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





