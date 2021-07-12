Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkının perde arkası ortaya çıktı! 'Kaan beni çok yordu' diyen Hadise her şeyi bir bir anlattı
Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkının perde arkası ortaya çıktı! 'Kaan beni çok yordu' diyen Hadise her şeyi bir bir anlattı. Geçtiğimiz yıla bomba gibi düşen Hadise - Kaan Yıldırım aşkı mazi oldu. Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, Mehmet Dinçerler ile görüntülendi. İkilinin fotoğrafları gündemde şok etkisi yaratırken, detaylar ortaya çıktı. Hadise, yeni sevgilisi olduğu iddia Mehmet Dinçerler için "Öyle bir hayatıma girdi ki, ilk bakışta aşk oldu" dedi. Ünlü şarkıcının Kaan Yıldırım hakkında söyledikleri dikkat çekti. İşte Hadise, Mehmet Dinçerler ve Kaan Yıldırım arasında yaşananlar...
12.07.2021 11:37
- Son Güncelleme: 12.07.2021 11:57
YENİ AŞKA YELKAN AÇAN HADİSE HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI
Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkının perde arkası ortaya çıktı! 'Kaan beni çok yordu' diyen Hadise her şeyi bir bir anlattı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberinin detayları...
Evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın sürpriz ayrılığı sonrası aşk haberleri peş peşe geldi. Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.
Çıkan iddialar sonrası Bodrum Türkbükü'nde plajda görüntülenen ikilinin mutlu halleri kameralara yansıdı.
Kaan Yıldırım'la 1.5 yıllık ilişkisine nokta koyan Hadise'nin, yeni aşkı Mehmet Dinçerler'le ayakları yerden kesildi.
"SAVAŞTAN ÇIKMIŞ GİBİYİM..."
Yakın bir arkadaşıyla dertleşen şarkıcının, "Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim..."
"KAAN BENİ ÇOK YORDU"
"Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki... İlk bakışta aşk oldu" dediği öğrenildi.