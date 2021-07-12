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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Hastane önünde umut dolu bekleyiş sürerken Buse Varol'dan yeni paylaşım!

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu merak ediliyor. Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüs eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, corona virüse yakalandı.Yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş için ailenin hastane önündeki umut dolu bekleyişi sürüyor. Tektaş'ın yengesi olan Alişan'ın eşi Buse Varol, Instagram hesabından yeni paylaşımda bulundu.

12.07.2021 12:33 - Son Güncelleme: 12.07.2021 12:55
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Hastane önünde umut dolu bekleyiş sürerken Buse Varol'dan yeni paylaşım!

HASTANE ÖNÜNDE UMUT DOLU BEKLEYİŞ!

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Alişan'ın hem kardeşi hem de menajeri olan Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu hakkında yengesi Buse Varol sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunuyor.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Hastane önünde umut dolu bekleyiş sürerken Buse Varol'dan yeni paylaşım!

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş entübe edildi. Alişan, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara "Durumu çok kritik, dua istiyoruz" diye yanıt vermişti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Hastane önünde umut dolu bekleyiş sürerken Buse Varol'dan yeni paylaşım!

Alişan'ın kardeşinin yoğun bakım tedavisi devam ederken Demet Akalın ve Yaşar İpek'ten gelen yeni bilgiler dikkat çekmişti. Akalın paylaşımında "Toplu duanın gücüne inanıyorum" diyerek dua istedi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Hastane önünde umut dolu bekleyiş sürerken Buse Varol'dan yeni paylaşım!

Fantezi müziğinin ünlü isimlerinden Yaşar İpek, meslektaşı Alişan'ı ve koronavirüse yakalandıktan sonra durumu kritik olan sanatçının kardeşi Selçuk Tektaş'ı ziyaret etti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Hastane önünde umut dolu bekleyiş sürerken Buse Varol'dan yeni paylaşım!

"ÇOK ŞÜKÜR GÜZEL HABERLER VAR"
Müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söyledi.