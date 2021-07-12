Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Hastane önünde umut dolu bekleyiş sürerken Buse Varol'dan yeni paylaşım!
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu merak ediliyor. Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüs eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, corona virüse yakalandı.Yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş için ailenin hastane önündeki umut dolu bekleyişi sürüyor. Tektaş'ın yengesi olan Alişan'ın eşi Buse Varol, Instagram hesabından yeni paylaşımda bulundu.
HASTANE ÖNÜNDE UMUT DOLU BEKLEYİŞ!
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Alişan'ın hem kardeşi hem de menajeri olan Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu hakkında yengesi Buse Varol sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunuyor.