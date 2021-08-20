Survivor Ayşe Yüksel ve Aleyna Aleyna Kalaycıoğlu birbirlerini bombalamaya devam! Survivor bitti tantanası bitmedi 'poşet Aleyna'
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor, 2021 sezonunu İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla kapatmıştı. Her sene olduğu gibi Survivor, bu yıl da sadece şampiyona yaramadı. İsmail Balaban'ın yanı sıra neredeyse tüm Survivor yarışmacıları hatrı sayılır bir şöhreti yakaladı. Onların başında da Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu geliyor. Ayşe Yüksel ile kendisi gibi yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu arasında sular durulmuyor. Yüksel, yarışmanın ilk günlerinde yakın arkadaş olduğu Kalaycıoğlu hakkında konuştu.
20.08.2021 14:18
- Son Güncelleme: 20.08.2021 14:18
Şampiyonluğu İsmail Balaban'ın kazandığı 'Survivor 2021' yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Ayşe Yüksel, önceki gün Aqua Florya AVM'de görüntülendi.
Survivor Ayşe'ye, yarışmada yıldızının barışmadığı Aleyna Kalaycıoğlu'na, trafikte seyir halindeyken açıp eşlik ettiği Serdar Ortaç'ın 'Poşet' şarkısı ile gönderme yaptığı iddiası soruldu.
"Evet arkadaşlar bu kişi hakkında hiçbir şey düşünmüyorum, bu şarkı ona armağan olsun" diyen Ayşe Yüksel, daha sonra bir restorana geçerek akşam yemeği yedi.