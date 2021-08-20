Pelin Karahan fiziği ve bronz teniyle bikinili poz verdi! Geçen yıl yaşadığı faciadan sonra azimle kilo verdi şimdi de...
Pelin Karahan, başrolünde oynadığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezonu için önümüzdeki günlerde sete çıkacak. Ünlü oyuncu zorlu çekim süreci öncesinde tatilde enerji depoluyor. Geçtiğimiz yıl selülitli fotoğraflarıyla çok konuşulan 36 yaşındaki oyuncu, o fotoğraflar için 'ters ışık' açıklamasını yapmıştı. 2 çocuk annesi geçen bir yılın ardından istediği görünüme kavuştu. Güzel oyuncunun art arda paylaştığı bikinili pozları takipçilerinden tam not aldı.
20.08.2021 12:52
- Son Güncelleme: 20.08.2021 12:52
Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak ekranlarda boy gösteren oyuncu Pelin Karahan şu sıralar ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor.
Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan Pelin Karahan sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor.
Geçtiğimiz haftalarda koyu saçlarına veda eden Pelin Karahan yeni imajı ile hayranlarından tam not almıştı.