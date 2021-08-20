Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'i oğlu Karan karizmasıyla alt etti! Fahriye Evcen'i 'delirttiler'
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve şimdilerde ekrana dönmeye hazırlanan eşi Fahriye Evcen, attıkları her adımla gündem kendilerine yer buluyorlar. Çalışkuşu dizisinde başlayan aşklarını, 2017 yılında nikah masasına taşıyan ünlü çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına almıştı. Karan henüz ama annesi ve babasını çoktan gölgede bıraktı bile.
20.08.2021 14:44
- Son Güncelleme: 20.08.2021 16:26
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.
Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Burak Özçivit sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımı ile ilgi odağı oldu.
Burak Özçivit'in oğlu Karan ile at bindiği anlara beğeni yağarken Fahriye Evcen de baba-oğulun karelerine "Ayy deliricemm" yorumunu yaptı.