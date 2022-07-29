Survivor Ayşe Yüksel trafik kazası geçirdi arabası pert oldu işte son hali! Masterchef Sergen'le aşk yaşadığı iddia edilen Ayşe...
Survivor yarışmasının sevilen isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel'den gelen haber herkesi korkuttu. Genç isim trafik kazası geçirdi... Son olarak Survivor 2022 All-Star'da yarışan ve final dörtlüsüne kalan Ayşe Yüksel, yarışmayı dördüncü olarak tamamlamıştı. Yarışma sonrasında adı Masterchef'ten Sergen Özen'le aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel önceki gün Instagram hesabından trafik kazası geçirdiğini duyurdu. İşte detaylar...
29.07.2022 10:11 - Son Güncelleme: 29.07.2022 10:11