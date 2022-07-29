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Haberler Magazin Survivor Ayşe Yüksel trafik kazası geçirdi arabası pert oldu işte son hali! Masterchef Sergen'le aşk yaşadığı iddia edilen Ayşe...

Survivor Ayşe Yüksel trafik kazası geçirdi arabası pert oldu işte son hali! Masterchef Sergen'le aşk yaşadığı iddia edilen Ayşe...

Survivor yarışmasının sevilen isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel'den gelen haber herkesi korkuttu. Genç isim trafik kazası geçirdi... Son olarak Survivor 2022 All-Star'da yarışan ve final dörtlüsüne kalan Ayşe Yüksel, yarışmayı dördüncü olarak tamamlamıştı. Yarışma sonrasında adı Masterchef'ten Sergen Özen'le aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel önceki gün Instagram hesabından trafik kazası geçirdiğini duyurdu. İşte detaylar...

29.07.2022 10:11 - Son Güncelleme: 29.07.2022 10:11
Survivor Ayşe Yüksel trafik kazası geçirdi arabası pert oldu işte son hali! Masterchef Sergen’le aşk yaşadığı iddia edilen Ayşe...

Survivor'ın sevilen isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel'den gelen haber herkesi korkuttu.

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Survivor Ayşe Yüksel trafik kazası geçirdi arabası pert oldu işte son hali! Masterchef Sergen’le aşk yaşadığı iddia edilen Ayşe...

Survivor All Star yarı finalistlerinden Ayşe Yüksel'in bindiği araç seyir halindeyken kaza yaptı.

Survivor Ayşe Yüksel trafik kazası geçirdi arabası pert oldu işte son hali! Masterchef Sergen’le aşk yaşadığı iddia edilen Ayşe...

Ayşe Yüksel'in arabada oturduğu kısımda büyük bir hasar oluştu.

Survivor Ayşe Yüksel trafik kazası geçirdi arabası pert oldu işte son hali! Masterchef Sergen’le aşk yaşadığı iddia edilen Ayşe...

Aresbilgi adlı Instagram sayfasının haberine göre, Ayşe, adeta ölümden döndü.

Survivor Ayşe Yüksel trafik kazası geçirdi arabası pert oldu işte son hali! Masterchef Sergen’le aşk yaşadığı iddia edilen Ayşe...

Öte yandan geç yarışmacının adı bir süre önce aşk dedikodularıyla magazin gündeminde yer almıştı.

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