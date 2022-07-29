Survivor aşıkları sosyal medyayı salladı! Çapkın Mert Öcal ile Sude Burcu aşka geldi o kareye yorum yağdı: "Ne şanslısın be Mert"
Survivor aşıkları sosyal medyayı salladı! Çapkın Mert Öcal ile Sude Burcu aşka geldi o kareye, "Ne şanslısın be Mert" yorumları yağdı. Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyordu. Bu şaibeli çift Survivor'dan elendikten sonra aşklarını resmen ilan ettiler. Mert Öcal ile Sude Burcu'dan gelen aşk pozu kısa sürede gündem oldu.
29.07.2022 09:53 - Son Güncelleme: 29.07.2022 09:56
"NE ŞANSLISIN BE MERT"
Survivor aşıkları sosyal medyayı salladı! Çapkın Mert Öcal ile Sude Burcu aşka geldi o kareye yorum yağdı.
Gerçekte ne olup bittiği bilinmiyor. Ancak yarışmadan elendikten sonra hem Mert Öcal hem de Sude Burcu aşklarını ilan etmekten çekinmediler.
Survivor 2022 All Star yarışmasında geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda eden ve ilk iş olarak sevgilisi Mert Öcal'ın yanına koşan güzel yarışmacı Sude Burcu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.