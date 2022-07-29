İlhan İrem'in eşi Hansu İrem bakın kim çıktı! "Başka boyutlardan tanışıyorduk" diyerek seviyordu, tanışma hikayeleri 'vay be' dedirtecek
İlhan İrem'in eşi Hansu İrem bakın kim çıktı! "Başka boyutlardan tanışıyorduk" diyerek seviyordu, tanışma hikayeleri 'vay be' dedirtecek... Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem, hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İrem, bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu. Kendi deyimiyle dünya cehenneminin çok ötesinde yarattığı cennetinde yaşayan İlhan İrem, aslında hiç uzağımızda değil. Biz "Boşver Arkadaş", "Anlasana", "İşte Hayat" ve daha pekçok şarkılarıyla bir nesli büyüttü. 67 yaşında aramızdan ayrılan İlhan İrem, "eşimle tanışmamız göksel bir buluşma" diyerek Hansu İrem ile aşkının başlama noktasını anlatmıştı. İşte herkesi duygulandıracak o hikaye...
"BAŞKA BOYUTLARDAN TANIŞIYORDUK"
İlhan İrem'in eşi Hansu İrem bakın kim çıktı! "Başka boyutlardan tanışıyorduk" diyerek seviyordu tanışma hikayeleri 'vay be' dedirtecek...
'Anlasana', 'Yazık Oldu Yarınlara', 'Boşver Arkadaş', 'İşte Hayat', 'Konuşamıyorum', 'Olanlar Olmuş' ve daha nicesiyle Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran sanatçı, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun zaman önce diyaliz tedavisi görmeye başladı. Unutulmaz şarkıların sahibi ve sesi İlhan İrem'den acı haber geldi.
VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
İlhan İrem 67 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberin ardından ünlü sanatçının vasiyeti de ortaya çıktı. İlhan İrem'in 31 yıllık eşi Hansu İrem, sanatçının vasiyetini açıkladı.
ÜÇ VASİYETİ VAR
Hansu İrem, eşi İlhan İrem'in vasiyetini şöyle açıkladı: "Üç vasiyeti var. Tabutunun Türk bayrağına sarılması, AKM'de tören ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmek"