Survivor Ayşe Yüksel o ünlü oyuncuyla el ele göz göze 'havada aşk kokusu var' Ayşe'nin sevgilisi mi? Birlikte tatile çıktılar kazan fokur fokur
Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmek bilmiyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Yarışmada Yiğit Alp Poyraz'la sevgili oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel şu sıralar tatilin tadını çıkarırken flaş bir iddia ortaya atıldı. Ayşe Yüksel ve ünlü oyuncu Tuan Tunalı'nın birlikte tatile çıkması ve romantik dansları sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları 'havada aşk kokusu var' yorumunda bulundular.
03.09.2021 14:41
- Son Güncelleme: 03.09.2021 14:41
Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor.
Bir yandan Survivor'ın yorgunluğunu sosyal medyada atan Ayşe Yüksel bir yandan da dikkat çeken paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.
Turuncu elbisesiyle sere serpe uzandığı pozlarını sosyal medyada yayınlayan Ayşe Yüksel şu sıralar ünlü oyuncu Tuan Tunalı'yla tatilde.