Pınar Altuğ yeni yaşına girdi girmesine ama son hali ağızları açık bıraktı 'sana ne oldu Pınar!' Eşi Yağmur Atacan'la yaş farkı...
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan, öncesinde de modellik kariyerine devam eden, şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ, yeni yaşını kutladı. Eşi Yağmur Atacan ile evliliği parmak gösterilen ve bu evliliğinden Su Atacan adında bir kızı olan Pınar Altuğ, yeni yaşını paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Ancak fotoğraftaki son hali görenleri şaşkına çevirdi.
03.09.2021 15:24
- Son Güncelleme: 03.09.2021 15:24
Sosyal medyada hem gündeme dair hem de özel hayatına dair paylaşımlar yapan Pınar Altuğ son paylaşımıyla gündeme geldi.
Pınar Altuğ yeni yaş fotoğrafı paylaşınca gündem oldu. Oyuncu Pınar Altuğ aralıklı oruç sistemiyle zayıfladı.
Çocuklar Duymasın oyuncularından Pınar Altuğ 47 yaşına girdi. Yeni yaşını kutlayan Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğrafta yüzündeki değişim dikkat çekti.