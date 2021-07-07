Survivor Ayşe Yüksel köşeyi döndü teklif geldi para basacak! Masterchef Yasin Obuz'la sevgili olduğu iddia edilen Ayşe...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon İsmail Balaban oldu olmasına ama en çok da Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'e yaradı. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Birleşme partisinde sesiyle büyüleyen 2 isimden biri olan Ayşe Yüksel para basacak. Masterchef Yasin Obuz'la sevgili olduğu iddia edilen Ayşe Yüksel bakın kimle görüntülendi. İşte detaylar...
07.07.2021 13:01
- Son Güncelleme: 07.07.2021 13:01
Survivor 2021'in en flaş isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel 4'lü final koltuğuna oturmuş ancak yarışmadan 3.olarak ayrılmıştı. Ayşe Yüksel şampiyon olamadı ama talih ona güldü.
Kısa bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun, prodüktör İskender Paydaş'la görüşeceği ve bir şarkı çıkaracağı iddia edilmişti. Şimdi de Ayşe Yüksel müzik dünyasına atılıyor.
Survivor 2021 yarışmacılarından Ayşe Yüksel'den de şarkı projesi geliyor.
Survivor öncesinde yayınladığı ses performansı videolarıyla dikkat çeken Ayşe Yüksel, dün ekranlardan tanıdığımız Yasin Obuz ile birlikte sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda DMC ( Doğan Müzik Şirketi ) CEO'su Samsun Demir'in de bulunduğu bir fotoğraf karesinde yer aldılar.
Yasin Obuz'un "Hayırlı olsun!" notunu düşerek paylaştığı fotoğrafın ardından iki ismin birlikte yahut Ayşe Yüksel'in tek başına yer alacağı bir müzik projesinin önümüzdeki haftalarda dinleyiciyle buluşması planlanıyor.