Survivor Ayşe Yüksel köşeyi döndü teklif geldi para basacak! Masterchef Yasin Obuz'la sevgili olduğu iddia edilen Ayşe...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon İsmail Balaban oldu olmasına ama en çok da Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'e yaradı. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Birleşme partisinde sesiyle büyüleyen 2 isimden biri olan Ayşe Yüksel para basacak. Masterchef Yasin Obuz'la sevgili olduğu iddia edilen Ayşe Yüksel bakın kimle görüntülendi. İşte detaylar...

07.07.2021 13:01 - Son Güncelleme: 07.07.2021 13:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





