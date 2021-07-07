Sertab Erener'e bir haller oldu! Herkesi fareye banzetip çocuk doğurmayın dedi sonra da ekledi 'aptal bir ırk geldi'
Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya Sertab Erener'in açıklamaları damga vurdu. Bodrum'da düzenlenen bir çevre etkinliğine katılan Sertab Erener'in açıklamaları tartışma konusu oldu. Erener, "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" ifadelerini kullandı. Erener'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.
07.07.2021 16:20
- Son Güncelleme: 07.07.2021 17:13
Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya Sertab Erener'in açıklamaları damga vurdu.
Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamalarla gündemde.
Erener, insanların son dönemde hızla çocuk yapmaya başladığını ancak bunun yanlış olduğunu söyledi.
"FAREDEN BETER OLDUK"
Yeni Asır'da yer alan habere göre; etkinlikte konuşan ünlü şarkıcı, "Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı" dedi.
Erener, "En temel sorunumuz da milyarlarca insanız, artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler" ifadelerini kullandı.