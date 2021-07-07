Sertab Erener'e bir haller oldu! Herkesi fareye banzetip çocuk doğurmayın dedi sonra da ekledi 'aptal bir ırk geldi'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya Sertab Erener'in açıklamaları damga vurdu. Bodrum'da düzenlenen bir çevre etkinliğine katılan Sertab Erener'in açıklamaları tartışma konusu oldu. Erener, "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" ifadelerini kullandı. Erener'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

07.07.2021 16:20 - Son Güncelleme: 07.07.2021 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





