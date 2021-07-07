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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kardeşiyle olan benzerliği öyle böyle değil! Burcu'nun erkek versiyonu

Burcu Biricik Camdaki Kız ile ekranlara bir döndü pir döndü. Kanal D ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' diyen Camdaki Kız çok sevildi. Tabi bunda daha önce Kırmızı Oda'da konuk oyuncu olarak yer alan ve çok sevilen Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun payı çok büyük. 31 yaşında başarılı oyuncu Burcu Biricik güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Emre Yetkin'le mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik şu sıralar ailesiyle tatilde. Eşi ve yeğenin fotoğrafını paylaşan Burcu Biricik'in abisini görenler gözlerine inanmadı. İşte bşata Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

07.07.2021 12:42 - Son Güncelleme: 07.07.2021 12:42
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kardeşiyle olan benzerliği öyle böyle değil! Burcu'nun erkek versiyonu

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır.

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kardeşiyle olan benzerliği öyle böyle değil! Burcu'nun erkek versiyonu

Oyunculuğun yanı sıra 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın filminin yönetmenliğini yapan Burcu Biricik, 2015 yılında nişanlandığı reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde evlendi.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kardeşiyle olan benzerliği öyle böyle değil! Burcu'nun erkek versiyonu

Şu sıralar ailesiyle tatil yapan Burcu Biricik yeğeni ve eşinin fotoğrafını paylaşınca herkes abisini merak eder oldu. Burcu ve ağabeyinin benzerliği öyle böyle değil. İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kardeşiyle olan benzerliği öyle böyle değil! Burcu'nun erkek versiyonu

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kardeşiyle olan benzerliği öyle böyle değil! Burcu'nun erkek versiyonu