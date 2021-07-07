Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kardeşiyle olan benzerliği öyle böyle değil! Burcu'nun erkek versiyonu

Burcu Biricik Camdaki Kız ile ekranlara bir döndü pir döndü. Kanal D ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' diyen Camdaki Kız çok sevildi. Tabi bunda daha önce Kırmızı Oda'da konuk oyuncu olarak yer alan ve çok sevilen Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun payı çok büyük. 31 yaşında başarılı oyuncu Burcu Biricik güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Emre Yetkin'le mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik şu sıralar ailesiyle tatilde. Eşi ve yeğenin fotoğrafını paylaşan Burcu Biricik'in abisini görenler gözlerine inanmadı. İşte bşata Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

07.07.2021 12:42 - Son Güncelleme: 07.07.2021 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





