Vav TV İzle
Haberler Magazin Müge Anlı'nın burcu ne? Meğer Hande Erçel ile aynıymış... Yetenekli, güzel, pozitif enerjili ve çalışkan!

Müge Anlı'nın burcu ne? Meğer Hande Erçel ile aynıymış... Yetenekli, güzel, pozitif enerjili ve çalışkan!

Müge Anlı'nın burcunun ne olduğu merak ediliyor. Meğer Hande Erçel ile aynıymış... Yetenekli, güzel, pozitif enerjili ve çalışkan! 14. sezondur Atv ekranlarında hafta içi her gün sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündemini belirleyen başarılı televizyoncu, verdiği radikal kararla sosyal medya hesabı açmıştı. Önceki gün çocukluk halini paylaşan Anlı, çok konuşulmuştu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim hakkında her şey merak ediliyor. Bu kez de 'Müge Anlı'nın burcu ne?' sorusuyla sosyal medyada gündem olan Müge Anlı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin burçları...

24.09.2021 13:24 - Son Güncelleme: 24.09.2021 13:38
Müge Anlı’nın burcu ne? Meğer Hande Erçel ile aynıymış... Yetenekli, güzel, pozitif enerjili ve çalışkan!

MÜGE ANLI'NIN BURCU HANDE ERÇEL İLE AYNI!

Yetenekli, güzel, pozitif enerjili ve çalışkan! Atv ekranlarında 15 sezondur milyonları ekran başına kilitleyen ve gündemi belirleyen Müge Anlı'nın burcu merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’nın burcu ne? Meğer Hande Erçel ile aynıymış... Yetenekli, güzel, pozitif enerjili ve çalışkan!

Önceki gün Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında lüle saçları ile dikkat çeken Müge Anlı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

Müge Anlı’nın burcu ne? Meğer Hande Erçel ile aynıymış... Yetenekli, güzel, pozitif enerjili ve çalışkan!

Gençlik halinden çocukluk haline her dönem nasıl göründüğü merak edilen Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı Instagram'dan yaptığı bu paylaşımla dikkat çekmişti. İstanbul doğumlu olan ve köklerinin Arnavut olduğunu ifade eden Müge Anlı'nın burcu ne?

Müge Anlı’nın burcu ne? Meğer Hande Erçel ile aynıymış... Yetenekli, güzel, pozitif enerjili ve çalışkan!

Bu kez de burcu merak edilen Müge Anlı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin burçları...

Müge Anlı’nın burcu ne? Meğer Hande Erçel ile aynıymış... Yetenekli, güzel, pozitif enerjili ve çalışkan!

SİNEM KOBAL

Aslan: Dediğim dedik, 14 Ağustos 1987

SON DAKİKA