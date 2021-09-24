Müge Anlı’nın burcu ne? Meğer Hande Erçel ile aynıymış... Yetenekli, güzel, pozitif enerjili ve çalışkan!

Gençlik halinden çocukluk haline her dönem nasıl göründüğü merak edilen Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı Instagram'dan yaptığı bu paylaşımla dikkat çekmişti. İstanbul doğumlu olan ve köklerinin Arnavut olduğunu ifade eden Müge Anlı'nın burcu ne?