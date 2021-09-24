Müge Anlı'nın burcu ne? Meğer Hande Erçel ile aynıymış... Yetenekli, güzel, pozitif enerjili ve çalışkan!
Müge Anlı'nın burcunun ne olduğu merak ediliyor. Meğer Hande Erçel ile aynıymış... Yetenekli, güzel, pozitif enerjili ve çalışkan! 14. sezondur Atv ekranlarında hafta içi her gün sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündemini belirleyen başarılı televizyoncu, verdiği radikal kararla sosyal medya hesabı açmıştı. Önceki gün çocukluk halini paylaşan Anlı, çok konuşulmuştu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim hakkında her şey merak ediliyor. Bu kez de 'Müge Anlı'nın burcu ne?' sorusuyla sosyal medyada gündem olan Müge Anlı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin burçları...
24.09.2021 13:24
- Son Güncelleme: 24.09.2021 13:38