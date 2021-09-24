Ozan Orhon son haliyle gündeme bomba gibi düştü! 'Kendimi sil baştan yapıyorum' dedi verdiği kilolarla yıllar sonra ortaya çıktı
Ozan Orhon son haliyle gündeme bomba gibi düştü! 'Kendimi sil baştan yapıyorum' dedi verdiği kilolarla yıllar sonra ortaya çıktı... Uzun yıllardır ortalarda görünmeyen Ozan Orhon önceki akşam gümüş kaplama motosikletiyle görüntülendi. Z kuşağına yöneldiğini söyleyen Orhon, "Sil baştan yapıyorum kendimi" sözleriyle dikkat çekti. 90'larda pop dünyasında fırtınalar estiren Orhon, 8 senedir Kıbrıs'ta olduğunu ve yeni çıkaracağı single ile müzik piyasasına geri döneceğini söyledi. Geçtiğimiz Ağustos'ta 4. kez nikah masasına oturan Ozan Orhon'un eski eşleri merak konusu oldu. Bakın o isimler kimler...
Ozan Orhon son haliyle gündeme bomba gibi düştü! 4. kez nikah masasına oturan Ozan Orhon, 'Kendimi sil baştan yapıyorum' sözleri ve verdiği kilolarla dikkat çekti.
Şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Ozan Orhon, uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Gümüş kaplama motosikletiyle objektiflere takılan şarkıcı, Kıbrıs'a yerleştiğini ve yapacağı single ile yeni kuşağa kendini hatırlatacağını söyledi.
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"Dünya tatlısı eşim Selcan ile evlendim, eşim büyük destek bana yoksa kimse beni Kıbrıs'tan getiremezdi. Yeni bir single yapacağız Bahadır Tatlıöz'le, beraber zor bir süreç çünkü yeni bir kuşak var. Şimdi bu kuşağa kendimizi yeniden hatırlatmak amacıyla tek şarkıyla çıkacağım sonra üç ay da bir şarkılarımı çıkaracağım."
"Biliyorum ki şu anki dünyamız rap müzik, ben de Ragaton bir şarkı yapacağım, Z kuşağına yöneldik, beni de kızım yönlendirdi bizim zamanımız böyle değildi, bir kaç televizyon kanalı vardı şimdi herkesin elinde akıllı telefon vallahi sil baştan yapıyorum kendimi. İlk kez çıkıyormuş gibi hissediyorum."