Ozan Orhon son haliyle gündeme bomba gibi düştü! ’Kendimi sil baştan yapıyorum’ dedi verdiği kilolarla yıllar sonra ortaya çıktı

"Dünya tatlısı eşim Selcan ile evlendim, eşim büyük destek bana yoksa kimse beni Kıbrıs'tan getiremezdi. Yeni bir single yapacağız Bahadır Tatlıöz'le, beraber zor bir süreç çünkü yeni bir kuşak var. Şimdi bu kuşağa kendimizi yeniden hatırlatmak amacıyla tek şarkıyla çıkacağım sonra üç ay da bir şarkılarımı çıkaracağım."