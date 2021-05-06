Survivor Ayşe Yüksel çıka çıka bakın kim çıktı! Ayşe'nin yapmadığı şey yok meğer Masterchef Yasin Obuz'un...

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 21 yaşındaki Ayşe Yüksel geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana sırtlayan isimlerden biri olan, aldığı kilolarla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan son olarak bir dönem yakın arkadaş olduğu Aleyna Kalaycıoğlu'yla girdiği münakaşa ve küslükle gündeme gelen Ayşe Yüksel'in adını daha fazla duyacağız gibi. Ayşe Yüksel'i Survivor 2021'le tanıdık ancak aslında bir sosyal medya fenomeni. Güzel sesiyle bilinen Ayşe Yüksel'in TikTok videoları ortaya çıktı. Ancak herkesi şaşırtan bambaşka bir detay var. O da Yasin Obuz gerçeği. Eski Survivor ve Masterchef yarışmacısı olan Yasin Obuz ve Ayşe Yüksel gerçeği sizi çok şaşırtacak.

06.05.2021 13:57 - Son Güncelleme: 06.05.2021 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





