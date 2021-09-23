Survivor Ayşe Yüksel beyaz sütyeni giydi üzerine mavi ceketi çekti kendini sokaklara attı! Survivor sonrası Ayşe başka hallerde
Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmek bilmiyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Yarışmada Yiğit Alp Poyraz'la sevgili oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel şu sıralar sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Ayşe Yüksel'in son paylaşımı yine olay yarattı.
23.09.2021 15:09
- Son Güncelleme: 23.09.2021 15:09
Bir yandan Survivor'ın yorgunluğunu sosyal medyada atan Ayşe Yüksel bir yandan da dikkat çeken paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.