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Haberler Magazin Survivor Ayşe Yüksel beyaz sütyeni giydi üzerine mavi ceketi çekti kendini sokaklara attı! Survivor sonrası Ayşe başka hallerde

Survivor Ayşe Yüksel beyaz sütyeni giydi üzerine mavi ceketi çekti kendini sokaklara attı! Survivor sonrası Ayşe başka hallerde

Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmek bilmiyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Yarışmada Yiğit Alp Poyraz'la sevgili oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel şu sıralar sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Ayşe Yüksel'in son paylaşımı yine olay yarattı.

23.09.2021 15:09 - Son Güncelleme: 23.09.2021 15:09
Survivor Ayşe Yüksel beyaz sütyeni giydi üzerine mavi ceketi çekti kendini sokaklara attı! Survivor sonrası Ayşe başka hallerde

Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Ayşe Yüksel beyaz sütyeni giydi üzerine mavi ceketi çekti kendini sokaklara attı! Survivor sonrası Ayşe başka hallerde

Bir yandan Survivor'ın yorgunluğunu sosyal medyada atan Ayşe Yüksel bir yandan da dikkat çeken paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

Survivor Ayşe Yüksel beyaz sütyeni giydi üzerine mavi ceketi çekti kendini sokaklara attı! Survivor sonrası Ayşe başka hallerde

OLAY YARATAN PAYLAŞIMLAR

Ayşe Yüksel'in önceki gün yaptığı paylaşımlar olay yarattı.

Survivor Ayşe Yüksel beyaz sütyeni giydi üzerine mavi ceketi çekti kendini sokaklara attı! Survivor sonrası Ayşe başka hallerde

Mavi takımı ve beyaz büstiyeriyle kendisini Beyoğlu sokaklarına attı.

Survivor Ayşe Yüksel beyaz sütyeni giydi üzerine mavi ceketi çekti kendini sokaklara attı! Survivor sonrası Ayşe başka hallerde

Ayşe Yüksel paylaşımına 'Beyoğlu' notunu düştü.

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