Elçin Sangu'nun annesi Müyesser'i gören hayran kalıyor! 'Böyle anne mi olur' dedirtti kızını solladı
Elçin Sangu'nun annesi Müyesser'i gören hayran kalıyor! 'Böyle anne mi olur' dedirtti adeta kızını solladı... Geçtiğimiz günlerde yarı çıplak pozuyla sosyal medya gündeminde yer alan 36 yaşındaki Elçin Sangu, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Kızıl saçı ve beyaz teniyle dikkat çeken oyuncu, saç rengini sarı yapmasıyla Sinem Kobal'a benzetilmişti. Yeni imajıyla sık sık adından söz ettiren Elçin Sangu'nun annesini görenler kardeşi sanıyor.
23.09.2021 16:22
- Son Güncelleme: 23.09.2021 16:36
Kızıl saçlı ünlüler dendiğinde akla ilk gelen isimlerdendi 36 yaşındaki Elçin Sangu... Başarılı oyuncunun annesini görenler hayran kalıyor. Elçin Sangu'nun annesi, 'Böyle anne mi olur' dedirtti, kızını solladı.
Son hali ile Sinem Kobal'a benzetilen Elçin Sangu, Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Kiralık Aşk dizisiyle kariyerinde zirveye yükseldi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Elçin'in siz bir de annesini görün!