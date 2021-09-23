Elçin Sangu’nun annesi Müyesser’i gören hayran kalıyor! ’Böyle anne mi olur’ dedirtti kızını solladı

Son hali ile Sinem Kobal'a benzetilen Elçin Sangu, Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Kiralık Aşk dizisiyle kariyerinde zirveye yükseldi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Elçin'in siz bir de annesini görün!