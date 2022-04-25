Survivor Ayşe Sude’den intikamını aldı dekolte meselesinde kan çıktı ’göz zevkimi bozuyor’ Mert Öcal devreye girdi

Sude Burcu'yu yazdıktan sonra kullandığı 'keşke bu yazdığım isim neyin nasıl giyinileceğini öğreteceğine kadar oyun oynamayı da biraz öğrenseydi diyorum. Bunu yapmazsam içimde kalırdı çünkü' ifadeleri ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü.