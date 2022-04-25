Survivor Ayşe Sude'den intikamını aldı dekolte meselesinde kan çıktı 'göz zevkimi bozuyor' Mert Öcal devreye girdi
Survivor'ın önceki akşam yayınlanan konseyinde Ayşe Yüksel'in, Sude Burcu'yu eleme adayı olarak yazması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Nedeni ise Sude'yi yazması değil, Sude hakkında söyledikleri. Mert Öcal ile yaşadığı aşkla Survivor'da adından epey söz ettiren Sude Burcu ile Ayşe Yüksel arasındaki mevzu aslında Survivor 2022 All-Star'ın çok öncesine dayanıyor. Peki Ayşe ve Sude arasında neler oldu? İşte dekolte kavgasının detayları...
Survivor 2022 All-Star'ın konseyinde Ayşe Yüksel'in, Sude Burcu'nun pota için adını yazması esnasında söylediği sözler bir anda olay yarattı. Peki Ayşe ne dedi? Sude ile Ayşe geriliminin nedeni ne?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım adaylarını birer birer yazdı. Ayşe Yüksel ise Sude Burcu'nun adını yazdı.
Sude Burcu'yu yazdıktan sonra kullandığı 'keşke bu yazdığım isim neyin nasıl giyinileceğini öğreteceğine kadar oyun oynamayı da biraz öğrenseydi diyorum. Bunu yapmazsam içimde kalırdı çünkü' ifadeleri ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü.
Ayşe'nin Sude'yi yazması sonrası Mert Öcal devreye girdi. Ayşe Yüksel'i, Instagram'dan takipten çıktı.
AYŞE VE SUDE ARASINDA NELER OLDU?
İkilinin arasında sorun aslında aylar öncesine, Sude Burcu'nun attığı bir tweete dayanıyor.