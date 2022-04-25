RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hadise'nin hamilelik yanıtı Seren Serengil'i güldürdü: "Ebru ve Reza çifti buna ne derlerdi acaba?"

Hadise'nin hamilelik yanıtı Seren Serengil'i güldürdü: "Ebru ve Reza çifti buna ne derlerdi acaba?"

Hadise'nin hamilelik yanıtı Seren Serengil'i güldürdü. Geçtiğimiz günlerde nişanlısı Mehmet Dinçerler ile görüntülenen şarkıcı, karnını çantasıyla kapatınca gündeme hamilelik iddialarını getirmişti. Konuyla ilgili yaptığı açıklama ile dikkat çeken Hadise'nin sözlerinin ardından Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü. Seren, Hadise'ye Reza'yı hatırlattı.

25.04.2022 11:41 - Son Güncelleme: 25.04.2022 11:49
Hadise’nin hamilelik yanıtı Seren Serengil’i güldürdü: Ebru ve Reza çifti buna ne derlerdi acaba?

Hadise'nin hamilelik yanıtı Seren Serengil'i güldürdü, "Ebru ve Reza çifti buna ne derlerdi acaba?" diyen Seren'in sözleri gündeme bomba gibi düştü.

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Hadise’nin hamilelik yanıtı Seren Serengil’i güldürdü: Ebru ve Reza çifti buna ne derlerdi acaba?

"AİLELERİMİZ ÜZÜLÜYOR"

Mehmet Dinçerler ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Ardından 'hamilelik' iddiasıyla gündeme gelen Hadise'den merak edilen açıklama geldi.

Hadise’nin hamilelik yanıtı Seren Serengil’i güldürdü: Ebru ve Reza çifti buna ne derlerdi acaba?

Daha önce hamile olduğu hatta o yüzden düğünden önce imam nikahı yaptırdıkları konuşulan ünlü şarkıcı Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler, New York dönüşü el ele objektiflere yansıdı.

Hadise’nin hamilelik yanıtı Seren Serengil’i güldürdü: Ebru ve Reza çifti buna ne derlerdi acaba?

"HEM İŞ HEM TATİL"

"Çok yoğun bir sürecimiz oldu Mehmet'le. Epey seyahat ettik. Hem iş, hem de tatil" diyen Hadise, birlikte şarkı çıkarmaya hazırlandığı Murda'ya verilen hapis cezasının sorulması üzerine "Ben Murda'nın arkasındayım. Müzik özgürlük demektir. Arkadaşım ve dostumdur. Arkasındayım. İşlerimiz devam ediyor..." ifadelerini kullandı.

Hadise’nin hamilelik yanıtı Seren Serengil’i güldürdü: Ebru ve Reza çifti buna ne derlerdi acaba?

KARNINI GİZLEDİ

Samimi açıklamalarda bulunan Hadise'nin karnını çantasıyla kapatması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, kameralar kapana kadar çantasını göbeğinden bir saniye olsun kaldırmadı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise'nin sürekli çantayla karnını kapatması hamilelik iddiasını gündeme getirdi.

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