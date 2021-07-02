Survivor Ayşe silahların arasında kaldı sosyal medyada yerden yere vuruldu! Masterchef Yasin Obuz gerçeğiyle şoke eden Ayşe Yüksel...

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 21 yaşındaki Ayşe Yüksel geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana sırtlayan isimlerden biri olan, aldığı kilolarla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan son olarak bir dönem yakın arkadaş olduğu Aleyna Kalaycıoğlu'yla girdiği münakaşa ve küslükle gündeme gelmişti. Son üçlüye kalan Ayşe Yüksel, Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'la girdiği halk oylamasında şampiyonluk hayallerine veda etmişti. Survivor sonrasında da konuşulmaya devam ediyoru Ayşe Yüksel. Ancak bu kez bir skandala imzasını attı.

02.07.2021 12:22 - Son Güncelleme: 02.07.2021 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





