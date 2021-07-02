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Survivor Ayşe silahların arasında kaldı sosyal medyada yerden yere vuruldu! Masterchef Yasin Obuz gerçeğiyle şoke eden Ayşe Yüksel...

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 21 yaşındaki Ayşe Yüksel geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana sırtlayan isimlerden biri olan, aldığı kilolarla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan son olarak bir dönem yakın arkadaş olduğu Aleyna Kalaycıoğlu'yla girdiği münakaşa ve küslükle gündeme gelmişti. Son üçlüye kalan Ayşe Yüksel, Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'la girdiği halk oylamasında şampiyonluk hayallerine veda etmişti. Survivor sonrasında da konuşulmaya devam ediyoru Ayşe Yüksel. Ancak bu kez bir skandala imzasını attı.

02.07.2021 12:22 - Son Güncelleme: 02.07.2021 12:22
Survivor Ayşe silahların arasında kaldı sosyal medyada yerden yere vuruldu! Masterchef Yasin Obuz gerçeğiyle şoke eden Ayşe Yüksel...

Survivor 2021 sonrası bir ilginç kutlama! Survivor'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmaya 3'ncü olarak veda etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Ayşe silahların arasında kaldı sosyal medyada yerden yere vuruldu! Masterchef Yasin Obuz gerçeğiyle şoke eden Ayşe Yüksel...

Survivor 2021'i üçüncü olarak tamamlayan ve kadınlar arasında son yarışmacı kalma başarısını gösteren Ayşe Yüksel, yarışma sonrasında Düzce'de ailesi ve sevenleriyle bir araya gelirken bir ilginç kutlama gerçekleşti.

Survivor Ayşe silahların arasında kaldı sosyal medyada yerden yere vuruldu! Masterchef Yasin Obuz gerçeğiyle şoke eden Ayşe Yüksel...

Kutlama esnasında silah atılması sosyal medyada dikkat çekti..

Survivor Ayşe silahların arasında kaldı sosyal medyada yerden yere vuruldu! Masterchef Yasin Obuz gerçeğiyle şoke eden Ayşe Yüksel...

23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğan Ayşe Yüksel'i Survivor'la tanıdıysanız geç kaldınız. O aslında bir sosyal medya fenomeni aynı zamanda.

Survivor Ayşe silahların arasında kaldı sosyal medyada yerden yere vuruldu! Masterchef Yasin Obuz gerçeğiyle şoke eden Ayşe Yüksel...

Parkurlarda fırtınalar estiren Ayşe Yüksel Instagram'da ve TikTok'ta adeta bambaşka biri.