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Niran Ünsal'ın çocuklarını görenler gözlerine inanamadı! Biri şarkıcı diğeri ise tarzıyla öne çıkan kızları sosyal medyayı salladı

Fatma Uludan Canevi, ya da tanınan adıyla Niran Ünsal son dönemlerde faaliyetlerini sosyal medya üzerinden yürütüyor. Şarkılarıyla ve sesiyle hafızalara kazınan Niran Ünsal, 1999–2001 yılları arasında Peker Açıkalın, 2007–2009 yılları arasındaysa Oğuz Türküse'le evli kalırken, 2011 yılında ise İbrahim Gugu'yla evlendi, aynı yıl boşandı. 3 evliliğinden 4 çocuğu olan Niran Ünsal'ın çocukları sosyal medyayı salladı. İşte başta Niran Ünsal olmak üzere ünlülerin çocukları.

02.07.2021 13:59 - Son Güncelleme: 02.07.2021 13:59
Niran Ünsal'ın çocuklarını görenler gözlerine inanamadı! Biri şarkıcı diğeri ise tarzıyla öne çıkan kızları sosyal medyayı salladı

Magazin gündeminde sık sık konuşulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Niran Ünsal merak konusu oldu. Fatma Uludan Canevi, ya da tanınan adıyla Niran Ünsal13 Ağustos 1976, İzmir doğumlu.

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Niran Ünsal'ın çocuklarını görenler gözlerine inanamadı! Biri şarkıcı diğeri ise tarzıyla öne çıkan kızları sosyal medyayı salladı

3 evlilik yapan Niran Ünsal'ın 4 çocuğu bulunuyor İşte başta Niran Ünsal olmak üzere ünlülerin çocukları.

Niran Ünsal'ın çocuklarını görenler gözlerine inanamadı! Biri şarkıcı diğeri ise tarzıyla öne çıkan kızları sosyal medyayı salladı

AZRA AKIN - ATAKAN KORU ÇİFTİNİN OĞLU

Niran Ünsal'ın çocuklarını görenler gözlerine inanamadı! Biri şarkıcı diğeri ise tarzıyla öne çıkan kızları sosyal medyayı salladı

Azra Akın ve oğlu Demir

Niran Ünsal'ın çocuklarını görenler gözlerine inanamadı! Biri şarkıcı diğeri ise tarzıyla öne çıkan kızları sosyal medyayı salladı