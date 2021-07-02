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Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti ünlüler yürek sızlattı! Hem rol arkadaşını hem de kardeşini kaybeden Hülya Koçyiğit kahretti

Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda, etti ünlüler paylaşımlarıyla yürek sızlattı! Hem rol arkadaşını hem de kardeşini kaybeden Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Burak Özçivit, Mehmet Ali Erbil ve daha birçok sanatçının hayatına dokunan usta isim, ölümüyle sanat dünyasını yasa boğdu. İşte ünlülerden gelen Kartal Tibet'e veda mesajları...

02.07.2021 12:21 - Son Güncelleme: 02.07.2021 12:59
Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti ünlüler yürek sızlattı! Hem rol arkadaşını hem de kardeşini kaybeden Hülya Koçyiğit kahretti

Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda, etti ünlüler yürek sızlattı! Hem rol arkadaşını hem de kardeşini kaybeden Hülya Koçyiğit Instagram'dan yaşadığı derin üzüntüyü takipçileri ile paylaştı. İşte ünlüler Kartal Tibet'e böyle veda etti.

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Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti ünlüler yürek sızlattı! Hem rol arkadaşını hem de kardeşini kaybeden Hülya Koçyiğit kahretti

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti ünlüler yürek sızlattı! Hem rol arkadaşını hem de kardeşini kaybeden Hülya Koçyiğit kahretti

Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti ünlüler yürek sızlattı! Hem rol arkadaşını hem de kardeşini kaybeden Hülya Koçyiğit kahretti

"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerdeki rol aldığı karakterlerle beğeniyle izlendi.

Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti ünlüler yürek sızlattı! Hem rol arkadaşını hem de kardeşini kaybeden Hülya Koçyiğit kahretti

İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.