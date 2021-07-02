Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti ünlüler yürek sızlattı! Hem rol arkadaşını hem de kardeşini kaybeden Hülya Koçyiğit kahretti
Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda, etti ünlüler paylaşımlarıyla yürek sızlattı! Hem rol arkadaşını hem de kardeşini kaybeden Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Burak Özçivit, Mehmet Ali Erbil ve daha birçok sanatçının hayatına dokunan usta isim, ölümüyle sanat dünyasını yasa boğdu. İşte ünlülerden gelen Kartal Tibet'e veda mesajları...
02.07.2021 12:21
- Son Güncelleme: 02.07.2021 12:59
"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerdeki rol aldığı karakterlerle beğeniyle izlendi.