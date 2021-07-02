Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti ünlüler yürek sızlattı! Hem rol arkadaşını hem de kardeşini kaybeden Hülya Koçyiğit kahretti

"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerdeki rol aldığı karakterlerle beğeniyle izlendi.

