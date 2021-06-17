Vav TV İzle

Survivor Ayşe çıka çıka bakın kim çıktı! Demet Akalın ifşaladı meğer Masterchef Yasin Obuz'la... Ayşe Yüksel'in yapmadığı şey yok

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 21 yaşındaki Ayşe Yüksel geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana sırtlayan isimlerden biri olan, aldığı kilolarla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan son olarak bir dönem yakın arkadaş olduğu Aleyna Kalaycıoğlu'yla girdiği münakaşa ve küslükle gündeme gelen Ayşe Yüksel'in adını daha fazla duyacağız gibi. Ayşe Yüksel'i Survivor 2021'le tanıdık ancak aslında bir sosyal medya fenomeni. Güzel sesiyle bilinen Ayşe Yüksel'in TikTok videoları ortaya çıktı. Ancak herkesi şaşırtan bambaşka bir detay var. O da Yasin Obuz gerçeği. Demet Akalın öyle bir ifşa yaptı ki çarşı pazar karıştı. İşte detaylar...

17.06.2021 17:55 - Son Güncelleme: 17.06.2021 17:55
Survivor Ayşe çıka çıka bakın kim çıktı! Demet Akalın ifşaladı meğer Masterchef Yasin Obuz'la... Ayşe Yüksel'in yapmadığı şey yok

14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Ayşe Yüksel. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel hakkında bakın ortaya neler çıktı neler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Ayşe çıka çıka bakın kim çıktı! Demet Akalın ifşaladı meğer Masterchef Yasin Obuz'la... Ayşe Yüksel'in yapmadığı şey yok

Bu sene Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında mavi takımda yer alan Ayşe Yüksel araştırılıyor.

Survivor Ayşe çıka çıka bakın kim çıktı! Demet Akalın ifşaladı meğer Masterchef Yasin Obuz'la... Ayşe Yüksel'in yapmadığı şey yok

DEMET AKALIN İFŞALADI

Başladığı dönemlerden beri sıkı bir "Survivor" izleyici olan Demet Akalın, olanlara sessiz kalamadı. Demet Akalın Ayşe Yüksel ve Survivor ile Masterchef'ten tanıdığımız Yasin Obuz'un kendilerine geldiklerini söyledi. İşte Akalın'ın o sözleri:

Survivor Ayşe çıka çıka bakın kim çıktı! Demet Akalın ifşaladı meğer Masterchef Yasin Obuz'la... Ayşe Yüksel'in yapmadığı şey yok

'Ayşe beni kulisimde ziyaret etti. Destek istedi. Benim içim Aleyna'ya ısındı. Survivor parkur yarışması değil hayatta kalma yarışması. Ve Aleyna bunu başarıyor her türlü. Bu arada Ayşe'yi tanımam, Yasin getirdi.'

Peki nedir Ayşe Yüksel ve Yasin Obuz arasında olanlar?

Survivor Ayşe çıka çıka bakın kim çıktı! Demet Akalın ifşaladı meğer Masterchef Yasin Obuz'la... Ayşe Yüksel'in yapmadığı şey yok

O DA ASLINDA ÜNLÜ

23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğan Ayşe Yüksel'i Survivor'la tanıdıysanız geç kaldınız. O aslında bir sosyal medya fenomeni aynı zamanda.