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Bergüzar Korel 'bir süre böyle' dedi güzelliğini konuşturdu! Karnı burnunda olan Bergüzar'dan sıfır makyaj poz...

Bergüzar Korel 'bir süre böyle' dedi güzelliğini konuşturdu! Karnı burnunda olan Bergüzar Korel makyajsız hali ile sosyal medya gündeminde. 2009 yılında evlendiği Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Bergüzar Korel 3. bebeğine hamile. 2 erkek evladı olan Korel, bu kez kız bebek bekliyor. Kızına Leyla ismini verecek olan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sıfır makyaj pozunu, 'Bir süre böyle' notuyla paylaşan Bergüzar Korel'i görenler doğal güzelliğine hayran kaldı.

17.06.2021 17:23 - Son Güncelleme: 17.06.2021 17:27
Bergüzar Korel 'bir süre böyle' dedi güzelliğini konuşturdu! Karnı burnunda olan Bergüzar'dan sıfır makyaj poz...

SIFIR MAKYAJ BERGÜZAR!

Bergüzar Korel 'bir süre böyle' dedi güzelliğini konuşturdu! 3. bebeğine hamile olan 38 yaşındaki oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bergüzar Korel 'bir süre böyle' dedi güzelliğini konuşturdu! Karnı burnunda olan Bergüzar'dan sıfır makyaj poz...

Geçtiğimiz günlerde kız bebek dünyaya getireceği öğrenilen Bergüzar Korel makyajsız halini 'bir süre böyle' notuyla paylaştı.

Bergüzar Korel 'bir süre böyle' dedi güzelliğini konuşturdu! Karnı burnunda olan Bergüzar'dan sıfır makyaj poz...

İşte başta doğal güzelliği ile dikkat çeken Bergüzar Korel olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...

Bergüzar Korel 'bir süre böyle' dedi güzelliğini konuşturdu! Karnı burnunda olan Bergüzar'dan sıfır makyaj poz...

Dilan Çiçek Deniz

Bergüzar Korel 'bir süre böyle' dedi güzelliğini konuşturdu! Karnı burnunda olan Bergüzar'dan sıfır makyaj poz...