Bergüzar Korel 'bir süre böyle' dedi güzelliğini konuşturdu! Karnı burnunda olan Bergüzar'dan sıfır makyaj poz...

Bergüzar Korel 'bir süre böyle' dedi güzelliğini konuşturdu! Karnı burnunda olan Bergüzar Korel makyajsız hali ile sosyal medya gündeminde. 2009 yılında evlendiği Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Bergüzar Korel 3. bebeğine hamile. 2 erkek evladı olan Korel, bu kez kız bebek bekliyor. Kızına Leyla ismini verecek olan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sıfır makyaj pozunu, 'Bir süre böyle' notuyla paylaşan Bergüzar Korel'i görenler doğal güzelliğine hayran kaldı.

17.06.2021 17:23 - Son Güncelleme: 17.06.2021 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





