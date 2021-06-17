Nefise Karatay eşi ve kızı ile Göcek'ten paylaştı görenler hayran kaldı! Annesiyle bir örnek giyinen Maya sosyal medyayı salladı

Nefise Karatay eşi ve kızı ile Göcek'ten paylaştı görenler hayran kaldı! Annesiyle bir örnek giyinen Maya'nın güzelliği sosyal medya gündeminde... Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay magazin gündeminde sık sık yer alan isimler arasındaydı. 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren ünlü isim, kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yöneltti.