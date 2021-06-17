Nefise Karatay eşi ve kızı ile Göcek'ten paylaştı görenler hayran kaldı! Annesiyle bir örnek giyinen Maya sosyal medyayı salladı
Nefise Karatay eşi ve kızı ile Göcek'ten paylaştı görenler hayran kaldı! Annesiyle bir örnek giyinen Maya, güzelliği ile sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz eylül ayında kızının 5. yaş gününü kutlayan Nefise Karatay, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. 'Klasik ağaç önü pozumuz' notuyla Göcek tatilinden ilk karesini paylaşan Nefise Karatay'ın kızını görenler, 'Güzel annenin güzel kızı' şeklinde yorumlarda bulunuyor. İşte 45 yaşındaki Nefise Karatay'ın eşi ve kızıyla çıktığı Göcek tatilinden kareler...
Nefise Karatay eşi ve kızı ile Göcek'ten paylaştı görenler hayran kaldı! Annesiyle bir örnek giyinen Maya'nın güzelliği sosyal medya gündeminde... Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay magazin gündeminde sık sık yer alan isimler arasındaydı. 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren ünlü isim, kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yöneltti.