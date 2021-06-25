Survivor Ayşe bakın kim çıktı meğer Masterchef Yasin Obuz... Survivor'da şampiyonluk hayalleri suya düşen Ayşe meğer...

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 21 yaşındaki Ayşe Yüksel geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana sırtlayan isimlerden biri olan, aldığı kilolarla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan son olarak bir dönem yakın arkadaş olduğu Aleyna Kalaycıoğlu'yla girdiği münakaşa ve küslükle gündeme gelmişti. Final dörtlüsüne kalan Ayşe son 3'e kalsa da Poyraz ve İsmail Balaban potasından çıkamadı. Survivor'da şampiyonluk hayalleri suya düşen Ayşe Yüksel hakkında bakın neler çıktı ortaya neler.

25.06.2021 17:54 - Son Güncelleme: 25.06.2021 17:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





