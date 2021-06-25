Nurgül Yeşilçay Rusları görünce hırs yaptı! Siyah mayosuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu gören dönüp bir daha baktı

Nurgül Yeşilçay Rusları görünce hırs yaptı! Kefaret dizisiyle ekranlarda olan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında yaptığı esprili paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Sevgilisi Necati Kocabay ile tatile çıkan Yeşilçay, siyah mayosuyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen paylaşımına ise "Rus hatunları göre göre hırs yaptım göbek gidecek!" notunu ekledi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın çok konuşulan o paylaşımı…

25.06.2021 17:51 - Son Güncelleme: 25.06.2021 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





