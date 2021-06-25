Nurgül Yeşilçay Rusları görünce hırs yaptı! Siyah mayosuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu gören dönüp bir daha baktı
Nurgül Yeşilçay Rusları görünce hırs yaptı! Kefaret dizisiyle ekranlarda olan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında yaptığı esprili paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Sevgilisi Necati Kocabay ile tatile çıkan Yeşilçay, siyah mayosuyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen paylaşımına ise "Rus hatunları göre göre hırs yaptım göbek gidecek!" notunu ekledi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın çok konuşulan o paylaşımı…
25.06.2021 17:51
- Son Güncelleme: 25.06.2021 17:51
Gülperi'nin ardından Kefaret dizisiyle izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Necati Kocabay ile tatil için Bodrum'a gitti. Tatil sırasında basın mensuplarının objektifine takılan ikili, uzun süre gündem oldu.
Nurgül Yeşilçay şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğrafla çok konuşuldu. Sosyal medya hesabında yaptığı esprili paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez iddialı bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıktı.
Nurgül Yeşilçay, siyah mayosuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti.
Yeşilçay, kısa sürede gündem olan paylaşımına "Enişteniz gönül gözüyle çekmiş. Bu arada geldiğimden beri Rus hatunları göre göre hırs yaptım göbek gidecek! Kimse pandemide kilo almamış" notunu ekledi.
Ünlü oyuncunun iddialı paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Yeşilçay'ın düzgün fiziğine övgü yağdırdı.