Ivana Sert’ten cüretkar paylaşım! Bikinisiyle spor yaptı o paylaşımı olay oldu herkes onu konuştu
Ivana Sert'te cüretkar paylaşım! Bikinisiyle spor yaptı o paylaşımı olay oldu… Aradığı aşkı işletmeci sevgilisi Sezer Dermenci'de bulan Ivana Sert, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde bikinisiyle sevgilisinin evini temizlediği anları paylaşan ve uzun süre gündem olan Sert, bu kez spor sonrası çektiği videoyla çok konuşuldu. Ünlü modacı, siyah bikinisiyle spor yaptıktan sonra aynı karşısında çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Bikinisiyle objektif karşısına geçen Sert'in bu paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu. İşte Ivana Sert'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…
25.06.2021 18:07
- Son Güncelleme: 25.06.2021 18:13
Ünlü modacı Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde bikinisiyle sevgilisi Sezer Dermenci'nin evini temizlediği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Temizlik paylaşımıyla uzun süre gündem olan Ivana Sert, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü modacı, siyah bikinisiyle spor yaptıktan sonra ayna karşısında çektiği bir videoyu Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. 41 yaşındaki ünlü ismin fit hali dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcıları, bir çocuk annesi Ivana Sert için " Yıllara meydan okuyor", "Azmin zaferi, mükemmel görünüyor", "Yine hayran kaldık" yorumlarını yaptı.
Öte yandan düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not alan 41 yaşındaki Ivana Sert'in boyu ve kilosu merak konusu oldu. İşte 55 kilo olan Ivana Sert başta olmak üzere ünlü isimlerin boyları…