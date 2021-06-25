Ivana Sert’ten cüretkar paylaşım! Bikinisiyle spor yaptı o paylaşımı olay oldu herkes onu konuştu

Ivana Sert'te cüretkar paylaşım! Bikinisiyle spor yaptı o paylaşımı olay oldu… Aradığı aşkı işletmeci sevgilisi Sezer Dermenci'de bulan Ivana Sert, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde bikinisiyle sevgilisinin evini temizlediği anları paylaşan ve uzun süre gündem olan Sert, bu kez spor sonrası çektiği videoyla çok konuşuldu. Ünlü modacı, siyah bikinisiyle spor yaptıktan sonra aynı karşısında çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Bikinisiyle objektif karşısına geçen Sert'in bu paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu. İşte Ivana Sert'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

25.06.2021 18:07 - Son Güncelleme: 25.06.2021 18:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





