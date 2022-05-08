Pınar Altuğ'dan Ece Erken'e Demet Akalın'dan Müge Anlı'ya 'Anneler Günü' paylaşımları: "Annem her geçen gün seni daha iyi anlıyorum"
Pınar Altuğ'dan Ece Erken'e Demet Akalın'dan Müge Anlı'ya 'Anneler Günü' paylaşımları peş peşe geldi. Kimileri özlem çektikleri annelerine seslendi, kimileri ise hem anne hem de annelik duygusundan bahsetti. Bazıları ise hüzünlü paylaşımları ile takipçilerini duygulandırdı. İşte ünlü isimlerin Anneler Günü mesajları...
08.05.2022 12:42 - Son Güncelleme: 08.05.2022 12:42
ÜNLÜLERDEN ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Pınar Altuğ'dan Ece Erken'e Demet Akalın'dan Müge Anlı'ya 'Anneler Günü' paylaşımları gecikmedi.İşte günün erken saatlerinde anneleri ve çocuklarıyla olan pozlarını paylaşan ünlülerin 'Anneler Günü' mesajları...